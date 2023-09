Illegale Rennen auf dem Wall: Polizei zieht vier Autos ein

Dortmund. Porsche, Audi, BMW: In Dortmund hat die Polizei nach zwei illegalen Rennen vier Autos beschlagnahmt. Zwei Fahrer hatten keinen Führerschein.

Nach zwei illegalen Autorennen in der Innenstadt von Dortmund hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag vier Autos und zwei Führerscheine sichergestellt. Zuerst hatte eine Streife um kurz nach Mitternacht einen BMW, einen Audi und einen Porsche beobachtet, die nebeneinander an einer roten Ampel an der Einmündung Hoher Wall/Luisenstraße standen. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhren die Fahrer mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit in östliche Richtung auf dem Außenwall los. Das teilte die Polizei Dortmund am Dienstag mit.

An der Kreuzung Hiltropwall/Hohe Straße beendete die Streife das Rennen und beschlagnahmte die Autos sowie einen Führerschein. Bei dem Vorfall waren Männer aus Bochum (21 Jahre), Oberhausen (26) und Essen (27) beteiligt. Zwei der Fahrer konnten keinen Führerschein vorzeigen.

Zweites Autorennen in Dortmund: Zivilstreife stoppt Raser

Eine Zivilstreife stoppte rund 90 Minuten später an gleicher Stelle (Hoher Wall/Luisenstraße) einen Fahrer, der ebenfalls zu schnell unterwegs war, über eine rote Ampel fuhr und die Fahrspur mehrmals rücksichtslos wechselte. An der Kreuzung Königswall/Freistuhl stoppte die Polizei auch dieses Rennen. Der 21-jährige Dortmunder musste sein Auto und seinen Führerschein abgeben. Alle Beteiligten erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen. (dpa)

Raser am Dortmunder Wall - Das könnte Sie interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund