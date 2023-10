Hubschraubereinsatz in Dortmund: Polizei fasst Autoknacker

Ein Mann soll in Dortmund in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr eine Tasche aus einem VW Golf im Bereich der Lüneburger Straße gestohlen haben. Nach der Festnahme konnte sich der 25-jährige Kölner zunächst befreien und flüchten. Wenig später nahm die Polizei den Mann endgültig fest.

Zivilbeamte hätten den Mann beim Einschlagen der Seitenscheibe beobachtet und anschließend festgenommen, heißt es von der Polizei. Dabei hätten die Beamten eine weitere Handtasche, die aus einem Auto-Aufbruch am Zinkhüttenweg stammen soll, gefunden. Danach habe sich der Tatverdächtige aufgrund massiven Widerstands befreien und auf ein nahegelegenes Fabrikgelände flüchten können.

Dort habe er einen blutbefleckten Pullover hinterlassen. Das Absuchen des Geländes mit einem Polizeihund sei zunächst erfolglos geblieben, weswegen ein Polizeihubschrauber hinzugezogen worden sei. Dabei habe man den Tatverdächtige endgültig festnehmen können, so die Polizei.

Der Festgenommene befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Ihn erwarte ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

