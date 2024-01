Hoeschpark nach wochenlangem Regen teils überschwemmt

„Weitgehend unauffällig“ finden die Stadt und die Feuerwehr Dortmund bisher die Auswirkungen des wochenlangen Regens.

Der Dortmunder Osten war allerdings bisher etwas stärker betroffen als andere Stadtgebiete. Auch der Hoeschpark ist teilweise überschwemmt. Die Feuerwehr Dortmund prüft derzeit, ob das Wasser dort in den kommenden Tagen abgepumpt werden muss.

Die Feuerwehr musste nicht öfter ausrücken, teilt die Stadt am Donnerstag (4.1.) mit. Seit 22. Dezember 2023 gab es weniger als 30 Feuerwehreinsätze wegen des Wetters (Stand: 4.1., 14 Uhr). Meist waren Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Überschwemmte Straßen mussten für kurze Zeit gesperrt werden.

Manchmal waren auch Gullys mit Laub oder Zweigen und Ästen verstopft. Dann rückten Stadtentwässerung und Tiefbauamt aus.

Bei den Dortmunder Bächen und Flüssen gebe es momentan „keine gravierenden Überschwemmungsprobleme“. Im Juli 2021 hatte der Phönix-See Hochwasser der Emscher aufnehmen müssen. Auch das ist nach Angaben der Stadt Dortmund bisher nicht der Fall. (red)

