Herbe Kritik: Dortmunder Weihnachtsbaum wird wieder "schön"

Dortmund. Nach massiver Kritik an der neuen Spitze des Dortmunder Weihnachtsbaums rudert Schausteller-Chef Arens zurück: Der Engel kommt wieder!

Die Tradition hat gesiegt: Der Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt bekommt seinen Engel zurück. Vergangene Woche hatte das Organisations-Team rund um Schausteller-Chef Patrick Arens enthüllt, dass der Engel in diesem Jahr durch eine Kugel ersetzt werde – und musste dafür herbe Kritik einstecken. Nicht nur, weil die knatschgelbe Kugel aussieht wie ein Fußball.

Jetzt macht Arens einen Rückzieher: Der goldene Engel kehrt auf die Christbaum-Spitze zurück. Bis Montag soll er montiert sein. "Wir haben mit der Kugel vielen Menschen ihre Tradition weggenommen", räumt der Schausteller ein. "Es ist, wie wir immer behauptet haben: Der Baum wird von den Dortmundern auch als ihr Eigentum empfunden." Zuhause sei es auch nicht anders: Wird der Baum im Wohnzimmer verändert, sei das Geschrei groß.

Neue Dortmunder Weihnachtsbaum-Spitze: Kugel oder Fußball?!

Die Kugel (ja, Kugel – nicht Fußball!) sei in erster Linie seine Idee gewesen, erklärt Arens. "Dafür musste ich auch bei uns viel Prügel einstecken." Nach viel öffentlicher Kritik und vielen Gesprächen gerade mit älteren Dortmundern sehe er nun ein, dass der Baum den Engel braucht.

In Zukunft werde das Team der Dortmunder Weihnachtsstadt "in Designfragen mehr auf die Menschen zugehen", verspricht Arens. Womöglich komme die Kugel 2024 trotzdem zurück – allerdings an anderer Stelle. "Wir gucken gerade, wie wir die Kugel nächstes Jahr präsentieren können."

Der Engel kommt zurück auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt. Foto: Archiv/FUNKE Foto Services

