Helene Fischer in Dortmund: So stark steigen die Hotelpreise

Helene Fischer auf Deutschland-Tour: In Dortmund treiben ihre Konzerte die Hotelpreise in die Höhe.

Dortmund. Die Shows von Helene Fischer in der Westfalenhalle Dortmund treiben die Preise für Hotelzimmer massiv in die Höhe. Teils kosten sie das Doppelte.

Helene Fischer startet heute (Dienstag, 18. April) ihre Showreihe in der Westfalenhalle Dortmund. Fünf Konzerte sind geplant – und die Schlagersängerin hat Großes vor: Die täglichen Shows vom 18. bis 23. April versprechen "nie zuvor gesehene Bilder, überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben".

Die fast ausverkauften Shows treiben auch die Hotelpreise in Dortmund in die Höhe. Billige Zimmer ab 45 Euro sind zwar noch spontan zu haben (Stand Dienstagmittag). Aber beim Vergleich zwischen diesem und nächstem Dienstag fällt auf: Der Preis für ein Doppelzimmer in den guten City-Hotels hat sich teils verdoppelt!

Dabei sind beide Dienstage gut vergleichbar. Der BVB hat kein Heimspiel, und es läuft keine Messe in der Westfalenhalle. Dafür gibt es jeweils ein Konzert in der Westfalenhalle: Am 18. April spielt Helene Fischer – am 25. April Dieter Bohlen.

Am Samstag (22. April) müssen sich Fans allerdings auf Park- und Anreisechaos gefasst machen: Parallel zum Konzert von Helene Fischer spielt der BVB zuhause gegen Frankfurt (18.30 Uhr)

Hier eine Übersicht über die Zimmerpreise der größeren Dortmunder Hotels im Einzugsgebiet der Westfalenhalle, jeweils beim Konzert von Helene Fischer und eine Woche danach:

18. April 25. April Wittekindshof 305 € 148 € Steigenberger 280 € 132 € Dorint 253 € 169 € Mercure Messe 226 € 127 € Ringhotel Drees 217 € 157 € Radisson Messe 214 € 154 € NH Hauptbahnhof 205 € 155 € Mercure Innenstadt 162 € 99 € ibis Innenstadt 160 € 101 € B&B Hotel Messe 100 € 94 €

Quelle: booking.com, Stand mittags 18.4., alle Angaben ohne Gewähr

