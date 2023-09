Hatte Iraker (26) Anschlag mit chemischer Bombe geplant?

Ein 26 Jahre alter Terrorverdächtiger aus dem Irak muss sich ab Mittwoch (20. September, 9.45 Uhr) vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Terrorismusfinanzierung vor.

Der Mann war zusammen mit seinem Bruder im Januar in Castrop-Rauxel festgenommen worden. Nach Angaben des Landgerichts soll er „im Oktober und mehrmals im Dezember 2022 im Internet Webseiten über die selbstständige Herstellung von Rizin und Cyanid aufgerufen und etwaige Informationen auf seinem Mobiltelefon abgespeichert haben“.

Im Januar habe er aus seiner Sicht dann alle erforderlichen Bestandteile für die Herstellung von Cyanid beisammengehabt.

Wie konkret mögliche Anschlagspläne bereits gefasst waren, wird der Prozess vor der Staatsschutzkammer klären müssen.

Rizin und Cyanid sind Gifte. Rizin wird als Öl aus den Samen des Rizinusbaums gepresst. Es wirkt besonders stark, wenn es eingeatmet wird und verursacht unter anderem Übelkeit, Muskelschmerzen und Kreislaufversagen.

Cyanid, insbesondere Kaliumcyanid, ist als Zyankali bekannt. Die giftige Wirkung tritt ebenfalls beim Einatmen auf und führt zu Krämpfen und Bewusstlosigkeit.

Der Angeklagte ist bereits wegen versuchten Mordes vorbestraft. Im Jahr 2018 hatte er in der Dunkelheit einen langen Ast von einer Brücke auf die A45 bei Dortmund geworfen. Der Ast hatte ein Auto getroffen, dessen Fahrerin jedoch so gut wie unverletzt blieb.

Einen Teil seiner Haftstrafe von sieben Jahren sollte der heute 26-Jährige in einer Alkohol-Entziehungsklinik verbüßen. In dieser Maßnahme befand er sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme. Man hatte ihm über das Wochenende Ausgang zu seinem Bruder gewährt.

Der zunächst ebenfalls festgenommene Bruder des 26-Jährigen wurde schon nach wenigen Wochen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Er muss sich nicht vor Gericht verantworten.

Geplant sind in Dortmund noch weitere Verhandlungstage bis zum 6. November. (dpa)

