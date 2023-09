Hansemarkt in Dortmund: Nostalgiekirmes und Mittelaltermarkt

Dieser große Traditions- und Bauernmarkt ist etwas für die ganze Familie: Der traditionelle Hansemarkt lässt fünf Tage lang rund um die Reinoldikirche mitten im Herzen Dortmunds das 14. Jahrhundert wieder aufleben. Am Sonntag (5.11.) haben von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Schlachter, Räucherer, Winzer und Bierbrauer zeigen laut Veranstalter in der "Hexengasse" (zwischen Marienkirche und dem Vodafone-Standort) ihr Können.

Direkt vor der Reinoldikirche führen Ritter Schwert und Degen.

Zudem bringen Bauchtänzerinnen, Gaukler, Händler, Messerwerfer und Bogenschützen den großen und kleinen Besuchern das Mittelalter nahe.

Auf dem "Alten Markt" baut der Dortmunder Schaustellerverein "Rote Erde" wieder eine Nostalgiekirmes auf - mit Pferdekarussell (von 1878), Riesenrad (1925), Raupenbahn mit Verdeck (1925), Schwanenflieger (1928), Geisterbahn (1946), Miniaturkirmes, "Hau den Lukas", Gilbert, dem Feuerspucker sowie mit Gaukler-Artisten und Feuershows. Darüber hinaus sind historische Dampfmaschinen aus dem 18. Jahrhundert zu sehen.

Die Organisatoren, die Gesellschaft für City-Marketing (CMG) und der Schausteller und Event-Manager Patrick Arens, werben für ihren Hansemarkt als einem der "größten freien Traditions- und Bauernmärkte dieser Art in Nordrhein-Westfalen", der jedes Jahr auch tausende Besucher aus dem Dortmunder Umland begeistere.

(red)

