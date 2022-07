Handy aus der Jacke gezogen – Jugendliche merkt nichts

Dortmund. So schnell ist das Handy weg: Ein Taschendieb hat in der Dortmunder Innenstadt eine Hagenerin bestohlen – aber sie merkte davon nichts.

Die Dortmunder Polizei hat scharfe Augen! Polizistinnen und Polizisten in Zivil haben am Montagnachmittag am Hauptbahnhof zwei Taschendiebe ertappt. Die Bestohlene (eine 14-Jährige aus Hagen) hatte vom Diebstahl nichts mitbekommen.

Gegen 16.20 Uhr fielen den "Taschendiebstahls-Fahndern" der Bundespolizei zwei Männer (28 und 38) auf, die gezielt Reisende mit Wertsachen beobachteten. An der um diese Zeit gut gefüllten Katharinentreppe zwischen Hbf und Innenstadt ging einer der Männer direkt hinter der Jugendliche her – und zog ihr das Handy aus der Jackentasche. Dann reichte er es an seinen Begleiter weiter.

Diebstahl in Dortmund: Mann zieht Handy aus Jacke

Gemeinsam mit der Dortmunder Polizei nahmen die Bundespolizisten die beiden Algerier fest. Der Mann warf während der Festnahme das Smartphone der Hagenerin weg – aber das half ihm nicht.

Die bestohlene Hagenerin war währenddessen weiter in den Hauptbahnhof gegangen. Die Polizei hielt sie an und klärte sie über den Diebstahl auf. Verwundert, aber überglücklich bekam sie ihr Smartphone zurück.

