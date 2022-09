Großkreutz plant das dritte Gastro-Projekt in Dortmund

Dortmund. Die „Westfalenschenke“ in Dortmund hat noch nicht eröffnet, da plant Kevin Großkreutz schon das nächste Projekt – zusammen mit einem Weltmeister.

In Brasilien haben sie 2014 zusammen den Weltmeister-Titel geholt, jetzt starten Kevin Großkreutz und Lukas Podolski in Dortmund ein gemeinsames Gastro-Projekt: In der südlichen Innenstadt wollen die beiden Ex-Bundesligaprofis eine Eisdiele eröffnen.

Dahinter steckt Podolskis Marke „Ice Cream United“, die in Köln bereits zwei Filialen (Belgisches Viertel und Heumarkt) eröffnet hat – gemeinsam mit dem Dortmunder Großkreutz soll nun also die Expansion ins Ruhrgebiet erfolgen.

Für Kevin Großkreutz ist es nicht das erste Gastro-Projekt in seiner Heimatstadt Dortmund: Bereits seit 2016 betreibt er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christopher Reinecke das „Mit Schmackes“ an der Hohen Straße. Das urig-gemütliche Kneipen-Restaurant bietet gutes Bier und deftige Kost. Außerdem soll bald die „Westfalenschenke“ im ehemaligen „Barrock“ im Kreuzviertel (Ecke Kreuzstraße/Lindemannstraße) eröffnen. In der einstigen Kult-Kneipe, deren Nachfolger „Kumpel Erich“ sich nicht lange hielt, sind die Renovierungsarbeiten in vollem Gange.

„Westfalenschenke“ und Eisdiele mitten im Dortmunder Kreuzviertel

Nun steht also schon das nächste Gastro-Projekt in den Startlöchern – und zwar direkt gegenüber. Aktuell wird das komplette Haus grundsaniert, die Wohnungen (laut Immobilienanzeige auf „Luxusniveau“) sind bald bezugsfertig.

Laut Informationen der Ruhrnachrichten soll die Dortmunder Filiale von „Ice Cream United“ im kleinen Eck-Lokal eröffnen, in dem nach der Bäckerei Feldkamp der kleine Italiener „Giannissimo´s“ ein kurzes Gastspiel gegeben hatte. Der ehemalige Hubertusgrill nebenan steht weiter leer.

