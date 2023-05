Großeinsatz der Dortmunder Feuerwehr in einem Labor an der TU.

Technischer Defekt Großeinsatz bei Genlabor-Brand an der TU Dortmund

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz an die TU ausgerückt. In einem Genlabor war ein Feuer ausgebrochen.

76 Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr sind am frühen Mittwochmittag zur Dortmunder Uni ausgerückt. In einem Labor im Biomedizin-Zentrum hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen. Das schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Bei Eintreffen an der Otto-Hahn-Straße erfuhr die Feuerwehr: Das Labor, in dem an gentechnischem Material geforscht wird, war komplett verraucht. Alle Mitarbeitenden hatten den betroffenen Bereich zwar schon verlassen, aber sicherheitshalber wurde das gesamte Gebäude evakuiert.

Technischer Defekt: Labor-Gerät fing Feuer

Ein Labor-Mitarbeiter bestätigte der Feuerwehr, dass aktuell keine "Forschungen an gefährlichen Stoffen" liefen. Eine größere Gefährdung konnte also ausgeschlossen werden.

Quelle des Rauches war ein Autoklav: Das Gerät zur Reinigung von Laborinventar hatte einen technischen Defekt. Die Feuerwehr lüftete das Labor. Über weitere Schäden ist nichts bekannt.

