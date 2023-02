Große Ukraine-Kundgebung auf Dortmunder Friedensplatz

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat es deutschlandweit Solidaritätsveranstaltungen gegeben. Auch Dortmund stelle sich gemeinsam mit Partnerstädten an die Seite der Ukraine, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Dortmund. Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben am Freitagabend auf dem Dortmunder Friedensplatz rund 1000 Menschen protestiert.

Auf dem Friedensplatz in Dortmund haben sich am Freitagabend rund 1000 Menschen versammelt, um gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu protestieren, wie die Ruhrnachrichten berichten. Dabei seien viele Tränen geflossen. Zum Jahrestag des Kriegs hat es deutschlandweit Solidaritätsveranstaltungen gegeben. Auch Dortmund stelle sich gemeinsam mit Partnerstädten an die Seite der Ukraine, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Unter den Demonstrierenden seien auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer gewesen. Seit dem 24. Februar 2022 sind über 7.500 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Dortmund gekommen. Inzwischen haben mehr als 2000 die Stadt wieder verlassen und seien zum Teil wieder in ihre Heimat zurückgekehrt – auch wenn diese weiterhin schwer von russischen Angriffen getroffen wird, erklärt die Stadt Dortmund. (red)

