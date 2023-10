Große Silvesterparty: Dortmund feiert auf dem Friedensplatz

Die Stadt Dortmund plant eine große Silvesterparty: direkt im Herzen der Stadt auf dem Friedensplatz. Im Mittelpunkt: die Vielfalt und das Miteinander in der Stadt Dortmund. Alle Acts stammen aus der Dortmunder Musik-Szene.

Das Programm ist abwechslungsreich, „von 70er und 80er Jahre Sounds, Funk Soul, Pop, Rock Alternative, 90er Trash, House Techno bis hin zu aktuellen Charts Klassikern der 2000er Jahre“. Die Musikstile sollen an Silvester alle 30 bis 45 Minuten wechseln.

„Wir haben bewusst darauf verzichtet, auswärtige Acts einzukaufen, wollen eine Party für alle Dortmunder im Herzen der Stadt anbieten, die vor allem eins zeigt, nämlich die Vielfalt Dortmunder Clubs und ihrer Partyformate“, wird Chris Stemann, der Nachtbeauftragte und Organisator der Party, zitiert.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.