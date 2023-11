Feuerwehr im Einsatz Großbrand in Dortmund: Dachstuhl in der Nordstadt brennt

Dortmund. Seit der Nacht brennt in der Dortmunder Nordstadt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Einige Straßen im Viertel sind gesperrt.

Im Dortmunder Norden ist es am frühen Morgen erneut zu einem Großbrand gekommen. Gegen kurz nach vier Uhr wurde laut Feuerwehr Dortmund ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße gemeldet. 23 Bewohner des Hauses sind von dem Einsatz betroffen, eine Person wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Schützenstraße gesperrt - Brandursache noch unklar

Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten am Dachstuhl. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Wie die Feuerwehr berichtet, sind drei Löschzüge im Einsatz sowie eine Rettungseinheit und eine Betreuungseinheit der Johanniter. Letztere kümmert sich um die Bewohner und deren Unterbringung. Laut Feuerwehr ist Rauch auch ins Nachbarhaus eingedrungen, ein Übergreifen des Feuers konnte durch Maßnahmen der Feuerwehr aber verhindert werden.

Wegen des Feuerwehreinsatzes sind die Schützenstraße selbst sowie die umliegenden Straßen aktuell noch gesperrt. Die Ursache des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt bereits. Ein Zusammenhang mit den Fällen von Brandstiftung in der Nordstadt in den vergangenen Wochen kann daher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Wir berichten weiter.

