Brandstiftung Großbrand bei Europcar in Dortmund – Verdächtiger in Haft

Dortmund. Blanko-Impfpässe, Waffen und Benzin: Nach dem Feuer bei Europcar in Dortmund wurde ein Mann festgenommen – und die Polizei machte weitere Funde.

Nach dem Großbrand bei Europcar in Dortmund-Dorstfeld hat die Polizei einen Verdächtigen (26) festgenommen. Der Castrop-Rauxeler sitzt in U-Haft, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann war festgenommen worden, als er in der Nacht auf Freitag (25. Februar) einen mobilen Blitzer am Hellweg in Castrop-Rauxel anzünden wollte. Zeugen riefen die Polizei – der Verdächtige hatte sich in der Nähe versteckt. Er sei betrunken gewesen, heißt es.

Polizei fand Waffen, Blanko-Impfpässe, Benzinkanister...

Im Auto des jungen Mannes fand die Polizei Drogen und gestohlene Auto-Kennzeichen. In seiner Wohnung machte die Polizei weitere bemerkenswerte Funde: Dort lagerten Waffen, Banko-Impfpässe und mehrere Benzinkanister.

Schnell hatten die Ermittelnden den Mann in Verdacht, in der Nacht zuvor auch in Dortmund-Dorstfeld gezündelt zu haben. Bei Europcar waren neun Autos komplett ausgebrannt, weitere wurden beschädigt. Es gab mehrere Verpuffungen – Trümmer beschädigten auch eine Fassade.

Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

