Neue Streetview-Bilder für Dortmund – aber ohne Verpixelung

Dortmund. Nach 15 Jahren hat Google jetzt neue Streetview-Bilder für Dortmund veröffentlicht. Wer sein Haus nicht zeigen will, hat aber ein Problem.

Nach rund 15 Jahren stehen endlich neue Streetview-Bilder von Dortmund online. Bis Dienstag waren in Googles Bilderdienst noch viele Ansichten veraltet: Das FZW stand am Neuen Graben, die Strandbar Solendo lag im Dortmunder Hafen, an der B1 warteten Kasernen-Reste auf den Abriss – und der Phoenix-See war trocken. Die Bilder waren von 2008 und 2009.

Trick für alte Google-Bilder funktioniert in Dortmund nicht

Jetzt sind die Googlebilder wieder aktuell. Laut Google-Zeitangaben stammen die Bilder aus verschiedenen Monaten in 2022.

Ein beliebtes Tool fehlt in Dortmund allerdings komplett: die Zeitreise. In ausgewählten Städten (und auch dort nicht überall) lassen sich alte Streetview-Bilder aus unterschiedlichen Zeiten vergleichen – in New York und London zum Beispiel. Dazu ist nur ein Klick auf "Weitere Zeiträume anzeigen" im Adressfeld nötig. In Dortmund funktioniert dieser Trick für alte Streetview-Bilder leider nicht.

Trick für alte Bilder in Google Streetview: "Weitere Zeiträume anzeigen" funktioniert leider längst nicht überall. Foto: Screenshot Google

Neue Google-Streetview-Fotos für Dortmund – ohne Verpixelung

Und noch etwas dürfte viele Dortmunder ärgern: Ihre Häuser sind nicht mehr verpixelt. 2010 war Google dazu verpflichtet worden, aus Privatsphäre-Gründen Gebäude zu verwischen, wenn deren Eigentümerinnen das wollten. Die Anträge von damals seien jetzt nicht mehr gültig, so Google. Wer sein Haus in Google Streetview unkenntlich machen will, muss also einen neuen Antrag stellen. Hier geht's zum Google-Formular.

Alte Google-Ansicht der Dortmunder Lindemannstraße: Bis Dienstag stand das Königliche Gymnasium (später Lehrerseminar) noch. Jetzt steht dort... Foto: Screenshot Google Streetview

...das moderne Wohn- und Geschäftshaus "Four Windows" inklusive Denns und Tapas Factory. Foto: Screenshot Google Street View

Alte Ansicht in Google Street View: die Kampstraße in Dortmund Foto: Screenshot Google Street View

Neue Ansicht in Google Street View: die Kampstraße in Dortmund Foto: Screenshot Google Street View

