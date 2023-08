Geschlagen, getreten, mit Waffe bedroht - Räuber entkamen

In der Dortmunder Nordstadt sollen drei Männer zwei Dortmunder mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen (Symbolbild).

Dortmund. Drei Räuber mit einer Schusswaffe sollen in Dortmund eine Tasche und einen Rucksack erbeutet haben. Eines ihrer Opfer wurde leicht verletzt.

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach zwei schweren Raubüberfällen in der Nordstadt.

Drei Männer haben am Dienstag (8. August) gegen 23.20 Uhr einen 26-jährigen Dortmunder am Parkplatz des Discounters Penny in der Mallinckrodtstraße mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht, wie die Polizei Dortmund nach ersten Erkenntnissen berichtet.

Sie sollen auf ihr Opfer eingeschlagen und seine Tasche geraubt haben. Dann flüchteten sie in die U-Bahn-Haltestelle "Schützenstraße". Der 26-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeieinsätze in der Dortmunder Nordstadt:

Nur wenige Zeit später, gegen 23.32 Uhr, soll es zu einem zweiten Raub gekommen sein. In der Leibnizstraße bedrohten Unbekannte einen Mann aus Dortmund (25) wieder mit einer schwarzen Schusswaffe, traten und schlugen ihn, um dann seinen Rucksack zu stehlen. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen beschreiben die Räuber wie folgt: Zwei der Männer sollen um die 18 Jahre alt und cirka 1,70 m groß sein und dunkle Kapuzenpullover getragen haben.

Der Dritte soll cirka 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 m groß sein, schwarze, schulterlange Haare und einen dunklen Bart haben, zudem dunkle Oberbekleidung getragen haben.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Telefon 0231/132-74 41. (red)

