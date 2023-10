Geldwechseltrick: 87-jähriger Dortmunder rief laut um Hilfe

Ein Betrüger hat am vergangenen Mittwoch, 4. Oktober, einen 87-jährigen Dortmunder im Hombrucher Zentrum bestohlen. Nach Polizeiangaben wendete er den sogenannten Geldwechseltrick an.

Ein Mann hatte den Senior gegen 9.55 Uhr vor einer Bank an der Ginsterstraße/Ecke Windthorststraße angesprochen. Laut Polizeibericht fragte er, ob der 87-Jährige ihm Geld wechseln könne. Als er daraufhin seine Geldbörse herausholte, begann der Unbekannte plötzlich an der Kleidung des Seniors zu zupfen - woraufhin dieser sich lautstark wehrte. Der Unbekannte flüchtete.

Bei einem Blick in seine Geldbörse stellte der Senior anschließend fest, dass ihm ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden war. Laut rief er um Hilfe. Eine Zeugin verfolgte den Täter zunächst noch, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Täter und/oder seiner Flucht machen können. Er flüchtete zunächst über die Harkortstraße auf die Deutsch-Luxemburger-Straße. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: circa 180 cm groß, ungefähr 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Weste und dunklem T-Shirt. (Red.)

