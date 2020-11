Gebäudeschaden in Düsseldorf: Unfallhergang noch unklar

Einen größeren Blaulicht-Einsatz gab es am Montagmorgen in der Düsseldorfer Innenstadt. An der Liesegangstraße war durch einen Unfall ein Gebäudeschaden entstanden.

Düsseldorf. An der Liesegangstraße in der Düsseldorfer Innenstadt hat es am Montagmorgen einen Gebäudeschaden gegeben. Ursache ist noch unklar.

Einen größeren Blaulicht-Einsatz gab es am Montagvormittag auf der Liesegangstraße in der Düsseldorfer Stadtmitte. An einem Gebäude war nach Auskunft der Polizei-Pressestelle ein größerer Schaden entstanden, was einen Einsatz zur Folge hatte.

Im Zuge des Einsatzes wurden die Liesegangstraße und die Tonhallenstraße aus Richtung Oststraße für den Verkehr gesperrt.

Schadensursache bisher noch unklar

Die der Schaden an dem Gebäude entstanden ist, war nach Auskunft der Polizei am Vormittag noch unklar. Verletzte gab es, nach Angabe der Polizei-Pressestelle Düsseldorf allerdings nicht. Durch die Angabe, dass ein Bagger in den Tagen zuvor in der Nähe gestanden hatte, war es anfangs zu Spekulationen gekommen, dieser könnte den Schaden verursacht haben. Allerdings gab es am Vormittag noch keine Erkenntnisse zum Unfallhergang. (fla) ()