Feuerwehr Gas-Alarm in Dortmund - Massives Leck in Leitung

Dortmund. Noch ist nicht klar, warum Donnerstagabend Gas im Dortmunder Süden ausgetreten war. Straßen mussten gesperrt, ein Altenheim untersucht werden.

Ein Leck in einer Gasleitung hat am Donnerstagabend zu einem Feuerwehr-Einsatz mit 50 Kräften geführt. In der Olpketalstraße hatten Anwohner Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Retter bemerkten dann vor Ort, „dass aus einer Leitung kräftig Gas ausströmte“, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage.

Freitagvormittag teilte der Versorger Donetz Gas auf Anfrage mit, dass Mitarbeitende vor Ort seien, um die Ursache zu ermitteln. Die steht bisher noch nicht fest.

Gegen 19.15 Uhr war die Feuerwehr am Donnerstag vor Ort im Stadtteil Lücklemberg. Die Feuerwehr räumte den näheren Umkreis um eine Baustelle im Bereich der Hausnummer 117. Dann wurde in der Umgebung gemessen, ob es eine erhöhte Gas-Konzentration gibt.

Altenheim wurde auf Gas untersucht

„Schwerpunkt der Messungen war das Altenwohnheim Augustinum“, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit - weil es in Windrichtung zur Schadensstelle lag, wie die Feuerwehr erklärte. Eine Gefährdung aber konnte letztlich ausgeschlossen werden, hieß es. Um 20.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, sagte der Sprecher.

Einsatzkräfte des Versorgers Donetz Gas hätten dann das Gas an der betreffenden Hochdruckgasleitung abgestellt, hieß es bei der Feuerwehr. Auch sei mit der Reparatur begonnen worden.

Weitere aktuelle Berichte aus Dortmund:

Elf Bomben an der B1? Monatelange Sperrungen in Dortmund

Video aus altem „Kneipen-Bunker“ im Dortmunder Kreuzviertel

Von Starbucks zu Burger King: Dortmunder Polizei sucht Diebe

(dae)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund