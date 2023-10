Club, Kino, Mud-Race: Neue Ideen für die Dortmunder Rennbahn

Oliver Sauer (43) ist neuer Geschäftsführer des Dortmunder Rennvereins. Er will die Galopprennbahn in Wambel zurück in die Stadt-Gesellschaft bringen.

Dortmund. Die Galopprennbahn in Dortmund-Wambel versprüht den Charme der Goldenen Zwanziger. Aber wie geht's mit dem sanierungsbedürftigen Ensemble weiter?

Die Galopprennbahn in Dortmund-Wambel wurde 1913 gegründet. Die meisten Gebäude sind aus den 20ern (Denkmalschutz).

wurde 1913 gegründet. Die meisten Gebäude sind aus den 20ern (Denkmalschutz). Die Galopprennbahn des Dortmunder Rennvereins ist eine von rund 15 Bahnen in Deutschland. Jährlich finden 14 Rennen statt.

in Deutschland. Jährlich finden statt. Auf der Allwetter-Sandbahn finden vor allem Rennen im Herbst/Winter statt.

finden vor allem Rennen im Herbst/Winter statt. Nächster Renntag: Samstag, 7. Oktober 2023

Das Ambiente der Dortmunder Galopprennbahn ist einzigartig: Grün soweit das Auge reicht, und alles versprüht den Charme der Goldenen 20er. Eine Zeitreise. Oliver Sauer steht auf dem obersten Rang der Tribüne 2 und lässt den Blick durch die gigantische Glasfassade über den Turf schweifen. "Viel zu schade, um die Gebäude nur an 14 Renntagen im Jahr zu nutzen, oder?", sagt er.

Oliver Sauer auf der Tribüne 2: Hier wird bald renoviert, um das Gebäude fernab der Renntage noch besser vermieten zu können. Zuletzt fand hier die Aquaristik-Messe "aqua expo" statt. Foto: Katrin Figge

Seit Juli ist der 43-Jährige Geschäftsführer des Dortmunder Rennvereins. Aber für Oliver Sauer ist die Rennbahn mehr als nur ein Wirtschaftsbetrieb: "Ich bis quasi hier geboren", sagt er. Sein Vater war 30 Jahre lang Trainer, er selbst ist dreifacher Deutscher Meister der Amateurrennreiter. "Ich bin auf der Rennbahn aufgewachsen."

Zurück in Dortmund: "Auf der Rennbahn aufgewachsen"

Nach seiner Ausbildung bei der Sparkasse Dortmund arbeitete Sauer bei Online-Wettanbietern in Malta und Düsseldorf. Jetzt will er die Galopprennbahn in die Neuzeit holen. "Wir müssen davon weg zu denken, Rennsport funktioniere von allein. Das tut er nämlich nicht mehr", weiß er. Stattdessen will er jeden der 14 Renntage zu einem Event machen. Vor allem Familien mit Kindern hat der zweifache Vater im Blick. "Wir müssen die Rennbahn zurück in die Gesellschaft holen", sagt er.

Der Pavillon vor der Galopprennbahn Dortmund: Einst wurden hier Wettscheine ausgegeben – jetzt sollen die 24 Separees nach und nach an Dortmunder Organisationen vergeben werden, um sich an Renntagen zu präsentieren. Den Start macht die Obdachlosen-Zeitung BoDo. Foto: Katrin Figge

An seinem ersten Renntag als Geschäftsführer habe das schon gut geklappt, sagt Oliver Sauer zufrieden. Bei bestem September-Wetter waren 4000 Gäste da. Auf ein Pferd gewettet haben davon sicher die wenigsten – obwohl das ein besonderer Reiz sei, sagt er: Ein paar Minuten lang sei man Besitzer des Pferdes, fiebere mit, sei emotional gebunden. Aber die 14 Renntage reichen nicht, um die große Sportanlage zu tragen. Allein die bald anstehende Erneuerung der Sandbahn kostet über eine Million.

Clubbing, Mud-Race, Kino: Neue Ideen für Rennbahn Dortmund

Ideen zur Gegenfinanzierung gibt es genug: Die Koop mit der GolfRange auf der Mittelfläche läuft schon seit Jahren gut. Und noch viel länger gibt es den Trödelmarkt donnerstags und an einigen Wochenenden. Die Vermietung für Feiern, Firmenevents oder kleinere Messen will Oliver Sauer weiter ausbauen, dafür wird unter anderem die Tribüne 2 renoviert. Neu dazu kommt ein Mud-Race im Sommer 2024. Auch ein Open-Air-Kino auf der offenen Tribüne 3 sei in Planung, so Sauer.

Der historische Clubraum des Dortmunder Rennvereins: Hier sollen bald Club-Partys stattfinden. Foto: Olaf Fuhrmann/ FUNKE Foto

Besonders am Herzen liegt ihm die neue Nutzung eines fast vergessenen Raumes über der Gaststätte "Zum Hufeisen": Im alten Clubraum des Rennvereins ist die Zeit stehengeblieben. Die 60er lassen grüßen. Nur die 90er-Jahre-Stühle wollen dazu nicht passen. "Ich bin hier reingekommen und wusste sofort: Das hat Charme – daraus müssen wir was machen", erinnert sich der Geschäftsführer. Er will den Raum für gelegentliche Club-Partys nutzen. Die Planungen laufen schon, fix sei aber noch nichts, sagt er. Zu laut dürfe es auch nicht werden, wegen des Wohngebiets gegenüber.

Alles unter Denkmalschutz: "Sanierungsstau von 30 Jahren"

Wer die Dortmunder Rennbahn kennt, weiß: Die Gebäude sind schon lange sanierungsbedürftig. Bröckelnder Putz, rissige Farbe, verblasster Glanz einer vergangenen Zeit. "Hier steht alles unter Denkmalschutz", sagt Sauer. Alles? "Alles, sogar die Hecken." Einfach die zugigen Fenster austauschen geht also nicht. Und wenn Putz erneuert werden muss, braucht er die gleiche Farbe und Struktur wie vorher. Eine Herkulesaufgabe.

"Fass ohne Boden": Auf der Galopprennbahn in Wambel steht alles unter Denkmalschutz. Das macht sogar das Verputzen aufwändig und teuer. Foto: Katrin Figge

"Wir haben an den Gebäuden einen Sanierungsstau von 30 Jahren, und drinnen eher von 50 Jahren", meint Sauer. Aber der Denkmalschutz macht jede Renovierung aufwändig und teuer. "Das ist ein Fass ohne Boden." Hier erhofft sich der Geschäftsführer auch Unterstützung der Stadt Dortmund. Ein offenes Gespräch mit der Unteren Denkmalbehörde steht noch aus.

Trainingsgelände verkauft – aber von Neubauten keine Spur

Und wie geht's dem Dortmunder Rennverein finanziell? Oliver Sauer wischt diese Frage mit einem Lächeln weg. Aber der Verein sei schuldenfrei, seit er vor fünf Jahren das alte Trainingsgelände an einen Investor verkauft habe. 6 Millionen Euro brachten die 10.000 Quadtratmeter direkt am Rennweg ein. Der Trainingsbetrieb rechnete sich nicht mehr, die meisten der 300 Pferdeboxen standen leer.

Das Trainingsgelände am Rennweg hat der Dortmunder Rennverein verkauft. 100 Wohnungen sollen entstehen. Aber es tut sich nichts. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

100 Wohnungen wollte der Investor bauen – aber seit Jahren tut sich nichts. Die Gebäude gammeln vor sich hin, das Unkraut wuchert. Keine schöne Nachbarschaft, meint Sauer: "Man könnte es wenigstens glattziehen und als Parkplatz nutzen", sagt er. Stattdessen werden die Stallungen und Nebengebäude zum Lost Place.

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

Reise in die 60er: Clubraum des Dortmunder Rennvereins Im historischen Clubraum des Dortmunder Rennvereins ist die Zeit in den 60ern stehengeblieben. Nur die Nineties-Stühle wollen nicht dazu passen. Finden hier bald Partys statt? Der neue Geschäftsführer der Galopprennbahn hat Pläne. Foto: Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund