Fußgänger gerät in Dortmund unter Straßenbahn – Lebensgefahr

Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen, 11. November, in Dortmund-Aplerbeck unter eine Straßenbahn geraten und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen, 11. November, in Dortmund-Aplerbeck von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde der Mann gegen 6.54 Uhr auf der Marsbruchstraße an einem unbeschrankten Bahnübergang in Höhe der überirdischen U-Bahnhaltestelle Allerstr./Westfälische Klinik von der Straßenbahn erfasst, aber nicht unter der Bahn eingeklemmt. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit notoperiert werde.

Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, die Ermittlungen dauern an. „Bisher haben wir nur die Aussage des Bahnfahrers“, so ein Sprecher der Polizei Dortmund. Auch die Identität des lebensgefährlich verletzten Mannes sei noch nicht abschließend geklärt.

In Zusammenarbeit mit der DSW konnte die Bahnlinie U47, die auf der Marsbruchstraße oberirdisch verkehrt, kurzzeitig gesperrt werden. Der betroffene Zugwagen wurde laut Feuerwehr versetzt, sodass ein besserer Zugang zu dem schwerverletzten Mann möglich war. Der Fahrer und die Mitfahrenden der Linie U47 seien vor Ort durch die psychosoziale Notfallversorgung betreut worden. Insgesamt seien rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen.

Bahnübergang in Dortmund: Tödlicher Unfall im Jahr 2022

Es handelt sich nicht um den ersten Unfall an dieser Stelle. Vor rund anderthalb Jahren geriet ebenfalls an der Marsbruchstraße in Dortmund-Aplerbeck ein junger Mann (27) nahe der Haltestelle „Westendorfstraße“ unter eine Stadtbahn. Er wurde lebensgefährlich verletzt und starb einen Tag später im Krankenhaus.

