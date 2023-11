Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A40 bei Dortmund

Bei einem Verkehrsunfall auf der A40 sind am Donnerstagmorgen (23. November) fünf Personen leicht verletzt worden. An dem Unfall waren fünf Autos beteiligt.

Ein 34-jähriger Dortmunder war gegen 7.10 Uhr mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bochum unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Lütgendortmund und Bochum-Werne bemerkte er zu spät, dass sich vor ihm der Verkehr staute. Laut Polizeibericht fuhr er auf den VW einer 51-jährigen Dortmunderin auf, der wiederum auf den Toyota eines 57-Jährigen geschoben wurde.

Ein 60-jähriger Dortmunder bemerkte den Unfall und bremste seinen Transporter ab, ein hinter ihm fahrender 33-Jähriger aus Polen schaffte dies jedoch nicht und fuhr auf seinen Vordermann auf. Dadurch wurde der Transporter noch auf den VW geschoben.

Bei dem Unfall wurden die 51-Jährige, der 60-Jährige sowie seine vier Mitinsassinnen und Mitinsassen (44, 46, 62 und 70) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die A40 war an der Unfallstelle zunächst komplett gesperrt. Gegen 8.15 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder frei, gegen 9 Uhr die komplette Fahrbahn. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 42.000 Euro. (red)

