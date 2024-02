Einbrecher hinterlassen eine Spur der Verwüstung im Ärztehaus in Dortmund-Huckarde (Symbolbild).

Einbruch Fünf Arztpraxen in Dortmund mit Feuerlöschern verwüstet

Dortmund. Das Ärztehaus in Dortmund-Huckarde hält teilweise stand: Unbekannte wollen in die zehn Arztpraxen einbrechen. An einigen Türen scheitern sie.

„Erhebliche Sachbeschädigungen durch Feuerlöscher“ hätten Unbekannte im Ärztehaus an der Roßbachstraße im Dortmunder Stadtteil Huckarde angerichtet, berichtet die Polizei Dortmund.

Zwischen Dienstagabend (6.2.) und Mittwoch (7.2., 4.20 Uhr) wollten der oder die Einbrecher in die zehn Praxen des Ärztehauses einsteigen. Einige Türen hielten aber stand.

Löschschaum von Feuerlöschern in Schränke gesprüht

In fünf Praxen kamen die Unbekannten hinein. Sie stahlen laut Polizei unterschiedliche Medikamente. Zudem sprühten sie den Löschschaum der Feuerlöscher in die Räume und in die zuvor durchsuchten Schränke.

Nun fragt die Polizei: Wer hat an der Roßbachstraße in Huckarde eine verdächtige Person (oder mehrere) oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Telefon 0231/132 74 41. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund