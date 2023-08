Fridays for Future: Fahrrad-Demo durch Dortmunder Innenstadt

Eine Fahrrad-Demo quer durch die Dortmunder Innenstadt hat die Klima-Bewegung Fridays for Future Dortmund für Freitagnachmittag angemeldet. Es geht um eine schnellere Verkehrswende. Hier zu sehen ist ein Archivfoto von einer Fridays-for-Future-Demo in Bochum.

Dortmund. Klimaaktivisten demonstrieren Freitag (4.8.) in Dortmund für eine schnellere Verkehrswende. Straßen werden deswegen vorübergehend gesperrt.

Bei einer Fahrrad-Demonstration für eine schnellere Verkehrswende am Freitag (4.8.) , ab 17 Uhr, will man sich Zeit lassen. "Die Strecke ist ungefähr 13 Kilometer lang, und wir werden in gemächlichem Tempo fahren, so dass alle mitkommen können", teilt Fridays for Future Dortmund mit. Die Strecke führt auch über zwei Bundesstraßen: die B1 und die B54.

Los geht es um 17 Uhr auf dem Friedensplatz mit einer Kundgebung zur laut Fridays for Future "dringend notwendigen Verkehrswende in Dortmund und in Deutschland". Die Rad-Demo soll durch die Innenstadt, die Nordstadt, das Kreuz- und Saarlandstraßenviertel führen.

Es geht über den Wall und die Hohe Straße zur Möllerbrücke. Dann weiter über die Rheinische Straße und den Wall in die Nordstadt bis zum Borsigplatz. Dort soll eine Runde um den Platz gedreht werden. Dann führt die Demo-Strecke über die Bornstraße, den Wall und die Märkische Straße zur B1. Über die Ruhrallee (B54) geht es wieder zum Wall und dem Ziel, die Kampstraße.

Die Polizei Dortmund sichert die Demonstration ab. Man fahre vorne weg und sperre immer die Straßenabschnitte, auf denen die Demo gerade unterwegs ist. Ist der Demo-Zug durch, werden die Sperrungen wieder aufgehoben. "Es wird zu Verzögerungen im Verkehr kommen, aber nicht zu Blockaden", schätzt ein Polizeisprecher. Wer aktuelle Infos zur Verkehrslage haben will: Die Polizei will die Aktion über Twitter begleiten.

Rad-Demo für Verkehrswende in Dortmund: Um die 120 Demonstrierenden erwartet

Neben der Dortmunder Ortsgruppe von Fridays for Future sind auch "Aufbruch Fahrrad Dortmund" und Parents for Future Dortmund dabei. Cirka 120 Teilnehmende erwarten die Veranstaltenden laut Polizei Dortmund. Bis 20.30 Uhr soll die Fahrrad-Demo dauern.

Ende Juni hatte die Klimabewegung "Letzte Generation" den Verkehr in Dortmund lahm gelegt. Die Demonstrierenden waren im Schneckentempo entlang der Hamburger Straße in Richtung Reinoldi Kirche gelaufen. Die Polizei hatte von einem "Schleichmarsch" gesprochen.

Anfang März hatten sich Klimaaktivisten vor dem Dortmunder Hauptbahnhof festgeklebt. Der Königswall in Richtung Ostentor musste gesperrt werden. Es kam zu einem Verkehrschaos. (JaK)

