Freiwillig zur Bundespolizei: Gesuchte liefert 1200 Euro ab

Dortmund. Eine Wohnungslose (24) hat sich am Wochenende selbst gestellt. Bei der Dortmunder Bundespolizei lieferte die verurteilte Diebin 1200 ab – in Bar.

Späte Einsicht einer gesuchten Diebin (24): Die Wohnungslose stellte sich am Sonntagabend selbst bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund. Nach ihr werde gefahndet, erklärte sie laut einer Mitteilung der Behörde.

Gegen 20 Uhr tauchte die Georgierin auf der Wache auf. Sie müsse "noch eine Rechnung bezahlen", gab sie zu Protokoll. Die Beamten recherchierten und wurden schnell im System fündig: Die Staatsanwaltschaft Essen hatte die Gesuchte per Haftbefehl ausgeschrieben. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte im Februar 2023 wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1200 verurteilt.

Neun Monate lang hatte die Verurteilte weder die Strafe (plus Verfahrenskosten) gezahlt, noch hatte sie sich dem Strafantritt gestellt. Deshalb war sie zur Festnahme ausgeschrieben. Jetzt, schreibt die Bundespolizei, hatte die Verurteilte genug Bargeld, um ihre Strafe zu zahlen. Sie lieferte das Geld ab und konnte die Wache danach verlassen.

Wie in solchen Fällen üblich habe die Polizei die legale Herkunft des Geldes recherchiert, erklärt eine Sprecherin – allerdings nur mit einer schnellen Plausibilitäts-Prüfung. Die Frau hatte angegeben, das Geld von einer Freundin bekommen zu haben. Die Dortmunder Beamten kontaktierten die Frau. Sie bestätigte den Vorgang.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.