Schwimmen Freibäder in Dortmund: Bad in Derne hat bereits geöffnet

Dortmund. Die Dortmunder Freibäder putzen sich für die Badesaison 2023 heraus. Mitte Mai soll's im Freibad Volkspark losgehen - aber zunächst ohne Heizung.

Das Freibad in Derne hat seit Anfang Mai geöffnet

Mitte Mai soll das Freibad Volkspark öffnen

Die Bäder Froschloch, Hardenberg und Wellinghofen sollen Ende Mai folgen

Das Freibad in Derne in der Straße "Im Sperrfeld 32" ist bereits geöffnet. An schönen Tagen kann man täglich von 8 bis 18 Uhr schwimmen. An kalten Tagen oder wenn es regnet, schließt das Bad um zwölf Uhr. Das kleine Freibad betreibt der Schwimmverein Derne 1949.

In Derner Bad gibt es ein geteiltes Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer, eine Rutsche, ein Beachvolleyball-Feld, zwei Tischtennisplatten und einen Basketballkorb. Für Radler und Radlerinnen steht ein Abstellplatz für Fahrräder auf dem abgezäunten Gelände zur Verfügung.

Preise im Freibad in Derne:

Erwachsene: 3,50 Euro

Kinder/Jugendliche: 2,50 Euro

Studenten und Studentinnen (bis 27 Jahre): 2,50 Euro

Kinder unter vier haben freien Eintritt

Freibäder in Dortmund: Start ohne Heizung

Die städtischen Freibäder in Dortmund putzen sich gerade für die Freibadsaison 2023 heraus. Der Plan ist, bis Mitte Mai das Freibad Volkspark in der westlichen Innenstadt zu eröffnen und Ende Mai die drei weiteren Freibäder Froschloch in Hombruch, Hardenberg in Huckarde und Wellinghofen in Hörde.

Lesen Sie auch: Kälteres Wasser? Energiepreise plagen Dortmunds Freibäder

Das Bad Volkspark hat eine alte Attraktion wieder. Der Zehn-Meter-Sprungturm, der 2004 aus Sicherheitsgründen geschlossen worden war, soll wieder komplett freigegeben werden.

Wegen der hohen Energiepreise sollen die Bäder Volkspark und Wellinghofen erst einmal nicht beheizt werden. Man hoffe aber, noch finanzielle Unterstützung fürs Heizen zu bekommen, teilt der Betreiber, das Sportwelt-Dortmund-Team, mit.

Das Freibad Hardenberg in Dortmund aus der Luft betrachtet (Archivfoto). Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Welcher Tag konkret mit "Mitte" und "Ende Mai" gemeint ist, ob Eintrittspreise und Öffnungszeiten gleich bleiben und wie lange die Bäder Volkspark und Wellinghofen erst einmal unbeheizt bleiben - diese Fragen hat uns der Betreiber Sportwelt Dortmund noch nicht beantwortet. Diese Informationen werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Freibad Stockheide in Dortmund: wegen geplanter Sanierung weiter geschlossen

Das Freibad Stockheide in der Nordstadt ist immer noch geschlossen, da es saniert werden muss. 2,4 Millionen Euro Bundesförderung gibt es dafür, wie die Stadt Dortmund am 9. Mai mitteilte. In diesem Jahr wird es nichts mehr mit der Sanierung. Denn: Wie viel alles kosten wird, soll der Rat der Stadt zum Ende des Jahres erfahren. Dann erst kann er den konkreten Baubeschluss fassen.

Freibad im Revierpark Wischlingen mit Wellen- und Sprungbecken

Der Revierpark Wischlingen bietet im Außenbereich seines Solebads im Sommer auch ein Freibad mit Wellenbecken. Daneben gibt es draußen einen Strand und ein Sprungbecken mit einem Fünf-Meter-Turm.

Noch steht wegen des kühlen Wetters nicht fest, wann das Freibad öffnet. Sollte das Wetter mitspielen, geht Betriebsleiter Carsten Grimpe von Anfang Juni aus. Den genauen Starttermin werde man via Internet und Social Media bekannt geben.

Die Eintrittspreise sind im Gegensatz zu 2022 um einen Euro angehoben worden, so Carsten Grimpe.

Soviel kostet eine Tageskarte für den reinen Badetarif, der nicht nur das Freibad, sondern auch das Allwetterbad beinhaltet:

Erwachsene: elf Euro, am Wochenende und an Feiertagen 11,50 Euro

Kinder/Jugendliche: sieben Euro, am Wochenende und an Feiertagen 7,50 Euro

Studierende: neun Euro, am Wochenende und an Feiertagen 9,50 Euro

Zwei verschiedene Familienkarten: von 19 bis 28 Euro

Geöffnet ist täglich von 9 bis 22.30 Uhr.

