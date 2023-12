Frau schwer verletzt: Polizei sucht SUV nach Fahrerflucht

Dortmund. Heiligabend wird eine Dortmunderin in Brechten angefahren und stürzt in einen Grünstreifen. Das Unfallauto hat möglicherweise das Kennzeichen AU.

Heiligabend ist eine 58 Jahre alte Frau aus Dortmund gegen 19 Uhr zu Fuß im Stadtteil Brechten im Norden der Stadt unterwegs gewesen. Sie lief auf der linken Seite die Straße „im Dorfe“ Richtung Westen entlang, als ihr ungefähr in Höhe der Hausnummer 13 ein Auto entgegenkam.

Der Wagen soll sie mit der rechten Fahrzeugseite erfasst haben. Die Frau stürzte in einen Grünstreifen und verletzte sich schwer, wie die Polizei Dortmund am Freitag (29.12.) mitteilt. Der Wagen soll weitergefahren sein.

Zeugen berichten von einem silbernen SUV - möglicherweise mit der Städtekennung AU im Kennzeichen. Laut ADAC steht AU für Aue in Sachsen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Auto und/oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Eving unter Telefon 0231/132-25 21. (red)

