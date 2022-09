Flughafen Dortmund: Polizei kontrolliert gesuchte Männer

Bei einer Kontrolle am Dortmunder Flughafen traf die Polizei auf zwei per Haftbefehl gesuchte Männer (Symbolfoto).

Dortmund. Die Polizei kontrollierte am Dortmunder Flughafen zwei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden. Sie hatten ihre Geldstrafen nicht beglichen.

Bei einer Kontrolle am Dortmunder Flughafen am Dienstag kontrollierten Bundespolizisten zwei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden. Beiden Männern gelang es, die geforderten Geldsummen aufzubringen.

Gegen 8 Uhr wurde ein 27-Jähriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna/ Bulgarien vorstellig. Eine Überprüfung ergab, dass der Deutsche von der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben worden war.

Mann aus Dortmund konnte seine Geldstrafe begleichen

Das Amtsgericht Dortmund hatte ihn im August 2021 rechtskräftig wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt. Da der Dortmunder sich der Strafvollstreckung bisher entzogen hatte, wurde der Haftbefehl erlassen. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 790 Euro begleichen und seinen Flug antreten.

Später am gleichen Tag kontrollierten Bundespolizisten bei einer Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana/ Albanien einen 27-Jährigen. Der Mann legte einen albanischen Reisepass vor. Die Beamten ermittelten, dass der Reisende von den Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg gesucht wurde.

27-Jähriger wurde wegen Diebstahls gesucht

Der albanische Staatsbürger wurde bereits wegen Diebstahls vom Amtsgericht Mannheim im Januar 2021 rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 188 Tagessätzen und vom Amtsgericht Heidelberg einen Monat später zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt.

Die geforderten Geldsummen konnte der Mann zunächst nicht aufbringen, jedoch kontaktierte er seine in Deutschland lebende Schwester. Diese bezahlte die 2450 Euro dann bei der Bundespolizei am Flughafen.

