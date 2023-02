Flughafen Dortmund: Flugbetrieb läuft wieder nach Warnstreik

Ein landendes Flugzeug der Fluggesellschaft Wizzair am Flughafen Dortmund (Archivbild). Nach einem Warnstreik läuft der Betrieb am Airport wieder normal.

Dortmund. Nach einem eintägigen Warnstreik läuft der Betrieb am Dortmunder Flughafen wieder normal. Am Freitag starteten und landeten keine Maschinen.

Am Flughafen Dortmund ist der Flugbetrieb einen Tag nach dem Warnstreik am Samstagmorgen wieder angelaufen. Starts und Landungen liefen laut Internet-Übersicht des Flughafens normal. Seit 3 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. An dem ganztägigen Ausstand in Dortmund hatten sich laut Verdi am Freitag etwa 80 Beschäftigte beteiligt.

„Damit ist erst mal Ruhe“, sagte die Verdi-Sprecherin. Es werden nun abgewartet, „was die Arbeitgeber kommende Woche in der zweiten Verhandlungsrunde anbieten - und ob sie etwas anbieten“.

Insgesamt sieben Flughäfen in Deutschland waren am Freitag durch den Arbeitskampf weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber in mehreren laufenden Tarifrunden zu erhöhen. Betroffen waren neben Frankfurt, München, Bremen und Hannover auch Stuttgart, Hamburg und Dortmund. (dpa)

» Lesen Sie auch: Hackerangriff legt mehrere Flughafen-Internetseiten lahm

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund