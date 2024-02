Flüchtiger (18) kommt nach Unfall in Dortmund reuig zurück

Alt genug zum Fahren war er zwar – aber einen Führerschein hatte er trotzdem nicht: Die Dortmunder Polizei hat am frühen Montagmorgen einen jungen Mann (18) in Kley geschnappt, der bei einem Unfall zwei Fahrzeuge demoliert hatte und dann geflüchtet war.

Gegen 4 Uhr in der Nacht sei der junge Fahrer mit einem BMW auf dem „Zitter“ Richtung „Kleybredde“ unterwegs gewesen, schreibt die Polizei. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der Fahrer nach links von der Straße ab. Die Gründe seien bisher unklar, heißt es.

Durch den Unfall verlor der BMW ein Fahrzeugteil, dass einen geparkten Ford Focus beschädigte. Dann stieß der BMW in der Kurve mit einem Kleintransporter zusammen, der ebenfalls am Straßenrand parkte. Einige Meter dahinter blieb das Unfallwagen stehen. Zeugen hatten den Crash beobachtet, schreibt die Polizei weiter. Sie sagten aus, der Fahrer sei ausgestiegen und geflüchtet.

Kurz nach dem Unfall kamen zwei Männer zum Unfallfahrzeug zurück. Auch die Polizei war schon dort. Der 18-Jährige gab sich als reumütig als Fahrer aus. Einen Führerschein hatte er nicht. Die Polizei stellte das Auto des Dortmunders zur Spurensicherung sicher. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro.

