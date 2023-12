"Flic Flac"-Premiere in Dortmund: Die besten Bilder

Schon zum zwölften Mal gastiert der "Circus Flic Flac" in Dortmund. Am Donnerstag (14. Dezember) war Premiere der "X-Mas-Show 2023" im schwarz-gelben Zelt – wie gewohnt mit spektakulären Artistik-Acts und furioser Licht- und Musik-Show. Der Flic Flac läuft noch bis 7. Januar.

Hier gibt's die besten Bilder der Show:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.