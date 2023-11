Fleisch, Eis, Kindermode – Viele neue Läden im Kreuzviertel

Dortmund. Im Kreuzviertel ist gerade viel in Bewegung. Neben einigen Neueröffnung kündigen sich auch auf längere Sicht Veränderungen an. Eine Übersicht.

In Sachen Neueröffnungen tut sich im Dortmunder Kreuzviertel gerade so einiges. Vor allem eine Kreuzung sticht heraus – an der Lindemannstraße/Kreuzstraße. Mit der Kernsanierung des Eckhauses waren Italiener und Hubertus-Grill verschwunden und durch Neues ersetzt worden.

Podolski-Eisdiele "Ice Cream United" endlich offen – und schon wieder zu:

Ecke Kreuzstraße/Lindemannstaße: Seit Anfang Oktober ist wieder Leben im kleinen Eck-Laden an der Lindemannstraße 56/Ecke Kreuzstraße. Dass Fußballprofi Lukas Podolski hier (gemeinsam mit Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz) die dritte Filiale seiner Eiskette "Ice Cream United" eröffnet will, war schon lange klar. Aber die Eröffnung im frischsanierten Altbau ließ auf sich warten. Vormieter waren eine Bäckerei und das Bistro Gianissimo, das wegen der Sanierung aber schnell wieder schließen musste. Kleiner Wermutstropfen: Ein Schild in der Tür verweist schon wieder auf die Winterpause...

Hofladen "farm2city" ersetzt Kult-Imbiss:

Kreuzstraße: Rechts neben Ice Cream United zieht eine absolute Neuheit ein: Der Hof Dahlhoff aus Fröndenberg-Ostbüren zieht in die Stadt – mit einem Hofladen. Damit kommt ein krasser Gegensatz ins ehemalige Ladenlokal des Kult-Imbiss Hubertus-Grill. Statt Massen-Currywurst gibt's hier nur Fleisch aus artgerechter Haltung und weitere Hof-Produkte. Eröffnung ist für Mitte/Ende November geplant.

Landwirt Sebastian Becker-Dahlhoff (links) aus Fröndenberg eröffnet an der Kreuzstraße bald sein "farm2city". Foto: Katrin Figge

Leerstehende Arztpraxis wird zum Kindermode-Laden:

Lindemannstraße: Links neben Ice Cream United kündigt ein Zettel im neuen Schaufenster Goia Kids an – Kindermode, Accessoires und Spielzeug. Laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten will Chefin Teresa Sarri, die schon viel Erfahrung im Textil-Einzelhandel habe, in den nächsten Wochen eröffnen. Anbieten will sie Kids-Fashion verschiedener Marken.

Eröffnung der Westfalenschenke lässt auf sich warten:

Ecke Kreuzstraße/Lindemann: Die große Eck-Immobilie an der Kreuzstraße 87 hat eine bewegte Gastro-Geschichte hinter sich. Lange war es die Westfalenschänke (mit ä), dann machte sich das Bar-Rock im Kreuzviertel einen Namen. Mit Kumpel Erich kam ein kurzes Zwischenspiel von wenigen Jahren. Jetzt kommt die Westfalenschenke (mit e). Die neue Kneipe von Kevin Großkreutz und Christopher Reinecke, die gemeinsam schon das "Mit Schmackes" an der Hohen Straße betreiben, sollte schon 2022 eröffnen. Es kam aber einiges dazwischen – Corona, Wasserschaden und die üblichen Bauverzögerungen. Auch die Personalsuche ist kompliziert. Noch immer sind die Fenster mit "Bewird dich!"-Plakaten verhängt. Mitunter gibt es mit einem Straßenverkauf schon einen Vorgeschmack auf die Westfalenschenke, aber richtig geöffnet hat sie noch immer nicht.

Bürgermeister Lindemann – alter Name, neuer Look:

Lindemannstraße 12: Im Mai schockte Klaus Wiludda mit einem Aushang in seiner kleinen Kneipe an der Lindemannstraße: "Leider muss ich euch mitteilen, dass die Brauerei meinen Pachtvertrag nach 35 Jahren nicht verlängert." Ende Juni war Schluss mit der Kultkneipe. Unter anderem die Rainbow-Borussen mussten sich deshalb eine neue Stammkneipe suchen. Aber schon im Sommer stand fest: Es geht weiter im Bürgermeister! Sogar der Name bleibt. Seither wird kräftig renoviert. Wann der neue Bürgermeister eröffnet ist unklar. Lange dauern kann es nicht mehr.

Ex-Sonnenstudio – "leichte Gastronomie" für die Müllerbrücke:

Ecke Lindemannstraße/Sonnenstraße: Das markante Eckhaus an der Sonnenstraße gegenüber der Sparkasse steht schon seit Jahren leer. Das Sonnenstudio "Sun for You" ist längst geschlossen. Aber seit Sommer wird der Altbau kernsaniert – von Casa Sogno, die schon viele Immobilien im Viertel gekauft und umgebaut haben. "15 aufwendig sanierte Mietwohnungen" sollen es werden, bis zu 165 Quadratmeter groß. Die neue Nutzung des Ladenlokals im Erdgeschoss stehe allerdings noch nicht fest, erklärt Casa-Sogno-Chef Leonard Sträter: "Wir wünschen uns eine 'leichte' gastronomische Nutzung, wie eine Weinbar oder ein Café." Konkrete Interessenten gebe es noch nicht. Einen Kiosk oder Schnellimbiss schließt Sträter allerdings aus – obwohl es dafür schon "dutzende Anfragen" gebe. Mit der Fertigstellung rechnet er erst Mitte bis Ende 2024.

Aus für Novis-Bestattungen – Keine Gastronomie:

Kleine Beurhausstraße: Nach Schließung der Sonnen-Apotheke zog 2018 Novis-Bestattungen in die Kleine Beurhausstraße 17. Auch damit ist seit Sommer Schluss. Eine Nachfolge gebe es aber noch nicht, erklärt Jonas Bender von Etzel-Immobilien. Fest stehe nur: Gastronomie sei nicht zugelassen – nur Handel oder Dienstleistungen.

