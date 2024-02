Feuerwehrleute sehen zufällig überschlagenen Pkw

Dortmund Auf dem Rückweg von einer Übung haben Feuerwehrleute in Dortmund zufällig ein Auto gesehen, das auf dem Autodach lag. Der Fahrer war eingeklemmt.

Am Sonntagnachmittag hat sich ein Fahrer im Stadtteil Nette in Dortmund bei einem Alleinunfall mit seinem Pkw überschlagen. Er wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus transportiert.

Kurz nach 16 Uhr waren der Löschzug Nette der Freiwilligen Feuerwehr auf der Rückfahrt von einer Übung, als sie rein zufällig einen auf dem Dach liegenden Pkw entdeckten. Umgehend informierten sie die Leitstelle der Feuerwehr und forderten weitere Einsatzkräfte nach. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen und der Fahrer war in dem deformierten Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Sofort wurde der Pkw gesichert und ein Zugang zum Fahrer geschaffen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Fahrer aus seiner Zwangslage befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund des Unfallmechanismus war auch ein Rettungshubschauber an der Einsatzstelle. Der verletzte Fahrer wurde letztendlich aber mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Klinik transportiert.

Insgesamt waren über 20 Einsatzkräfte des Löschzugs 20 (Nette), der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes in den Einsatz eingebunden. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Dörwerstraße komplett gesperrt. (red)

