Feuerwehr rückt zu Penthouse am Dortmunder Phoenixsee aus

Die Dortmunder Feuerwehr hat am Montag einen Balkonbrand am mondänen Seehang gelöscht.

Dortmund. Feuer im Luxus-Neubaugebiet am Dortmunder Phoenixsee: Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Penthouse am Nordufer ausgerückt.

Die Dortmunder Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Brand am Nordufer des Phoenixsees ausrücken. Von einem Balkon am Sackgassen-Ende des mondänen Seehangs stieg Rauch auf.

Es brannte auf einem Balkon. Die Penthouse-Wohnung im dritten Stock des Flachdach-Neubaus war vom Brand nicht betroffen, erklärt Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans. Es standen lediglich die Balkonmöbel in Flammen. Allerdings musste die Feuerwehr Teile der Fassade abnehmen, um Glutnester auszuschließen.

Brand am Nordufer des Dortmunder Phoenixsees

Das Schaden hielt sich in Grenzen, aber wegen der exponierten Hanglage mit Blick über den Phoenix-See war der Rauch weit zu sehen. Der Einsatz lief von 8 bis 9.30 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Laut einem Fotoreporter vor Ort berichten Nachbarn, das Penthouse gehöre einem BVB-Spieler. Das wurde bisher nicht bestätigt. Marco Reus war es jedenfalls nicht: Er zog schon 2016 vom trubeligen Südufer an den Dortmunder Stadtrand.

