Feuerwehr Dortmund hilft Baby Adriana bei der Hausgeburt

Dortmund. Plötzlich wollte Adriana am Freitagmorgen das Licht der Welt erblicken. Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Dortmund hilft bei der Hausgeburt.

Adriana wollte wohl nicht mehr bis zum Wochenende warten. Und auch der Weg zum Krankenhaus war ihr wohl zu weit. Ziemlich plötzlich kam am Freitagmorgen um 7 Uhr die neue Erdenbürgerin auf die Welt - per Hausgeburt, wie die Feuerwehr Dortmund auf ihrer Facebook-Seite berichtete.

Eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwache Mengede leistete als Geburtshelfer ganze Arbeit. Mutter und Tochter haben die spontane Geburt gut überstanden, berichtet, die Feuerwehr: „Alle sind wohlauf und gesund.“ Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr danken etliche Nutzer den Einsatzkräften: „Habt ihr gut gemacht“, heißt es in zahlreichen Posts.

Schon hunderte „Likes“ zählt der Beitrag der Feuerwehr. Die schließt sich den warmen Worten der Nutzer in Richtung von Adriana an: „Willkommen auf der Erde und Glückwunsch an die Eltern.“