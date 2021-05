Feuerwehr Dortmund fängt Kängurus im Grävingholzer Wald ein

Dortmund. Seelenruhig sind am Mittwoch zwei Kängurus durch Dortmunder Wandstück Grävingholz gehüpft. Die Feuerwehr fing die Tiere ein – trotz Zaunsprungs.

Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Dortmund zwei Kängurus eingefangen. Die beiden Tiere waren aus einem Gehege entkommen, in dem sie zusammen mit fünf Artgenossen gehalten wurden. Selig hüpften sie durchs Grävingholz und genossen im Wald ihre Freiheit.

Eine Spaziergängerin hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Kängurus entzogen sich nach Angaben der Feuerwehr zunächst durch einen Sprung über den Gartenzaun der Feuerwehrleute.

Schließlich gelang es aber, sie zurück auf ihre Weide zu treiben. Wie sich herausstellte, war dort ein Zaunelement lose gewesen. (mit dpa)

