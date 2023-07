Feuer im Turnhallen-Neubau in Dortmund-Lanstrop

Großer Schaden Feuer wütet in brandneuer Dortmunder Sporthalle

Dortmund. Schock für Schule und Vereine: Im Neubau einer Turnhalle im Dortmunder Norden hat es am Sonntag gebrannt. Dabei war die Halle fest fertig.

Die neue Turnhalle der Brukterer Grundschule in Dortmund-Lanstrop war fast fertig. Und dann das: Am Sonntagmorgen brach ein Feuer aus. Anwohner hatten den Brand bemerkt. Die Feuerwehr Dortmund rücktete gegen 7.40 Uhr auf der Baustelle an.

Als die Rettungskräfte an der Büttnerstraße ankamen, drang Rauch aus der Turnhalle. Zudem sei die Eingangstür stark aufgeheizt gewesen, schreibt die Feuerwehr. Im Inneren der brannte Baumaterial – die Flammen hatten schon Wandverkleidung und Hallenboden übergegriffen. Um das Feuer komplett zu löschen, mussten die Feuerwehrleute große Teile des gefederten Spezial-Hallenbodens aufnehmen.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, schreibt die Dortmunder Feuerwehr. Die Kinder der Brukterer Grundschule müssen aber nach den Ferien noch lange auf ihre neue Turnhalle warten – ebenso Sportvereine wie der BV Teutonia.

