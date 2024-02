Feuer in Moschee: Brandstiftung? Verdächtiger festgenommen

Feuer in einer Moschee in Dortmund: Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Dortmund In einer Moschee in der Dortmund-Nordstadt war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Brand in der Moschee in der Dortmunder-Nordstadt an der Scheffelstraße: Wie die Dortmunder Feuerwehr mitteilt, war dort am Freitagabend gegen 22 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Dortmunder Polizei auf Nachfrage erklärte, liegen Hinweise auf Brandstiftung vor. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Abend festgenommen.

Feuer in Moschee: Zwei Teams im Einsatz

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Freitagabend war schnell klar, dass keine Menschen mehr in dem Gebäude waren. Zwei Teams mit Atemschutzausrüstung kontrollierten die Moschee. „Nach kurzer Zeit konnte ein kleiner Brand innerhalb eines Heizkreisverteilers gefunden werden“, teilt die Feuerwehr mit. Ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Noch am Abend hat die Dortmunder Polizei Ermittlungen eingeleitet. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Wenig später ist nach Angaben der Polizei ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

