Feuer in Dortmunder Mehrfamilienhaus: Brandstiftung?

Dortmund. In Dortmund-Mitte hat eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

An der Meißener Straße mitten in der Nacht: Anwohner bemerken, dass es in einem Mehrfamilienhaus brennt. Als die Feuerwehr in Dortmund-Mitte eintrifft, muss sie eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss löschen. Das teilt die Polizei Dortmund am Dienstagvormittag mit.

Die Anwohner hatten die Feuerwehr gegen 3.15 Uhr in der Nacht zu Dienstag alarmiert. Glück im Unglück: Nur die Tür kam zu Schaden. In der verrauchten Wohnung befand sich niemand.

Brandauslöser in Dortmund-Mitte war vermutlich eine klare Flüssigkeit

Erste Ermittlungen weisen darauf hin, dass vermutlich eine klare Flüssigkeit der Auslöser für den Brand war. Die Flüssigkeit roch nach Desinfektionsmittel.

Es laufen daher Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

