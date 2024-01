Feuer in der Nähe des Hauptbahnhofs Dortmund – Halle brennt

In der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Dortmund Rauch über den Gleisen: Nördlich des Dortmunder Hauptbahnhofs brennt eine Lagerhalle. Die hohe Rauchsäule ist weithin sichtbar.

An der Westfaliastraße nördlich des Hauptbahnhofs Dortmund ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Lagerhalle eines Hausmeisterservice‘ brenne in voller Ausdehnung, erklärt Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans.

Die Feuerwehr ist seit 11 Uhr im Einsatz. Die Halle habe zu diesem Zeitpunkt schon komplett in Flammen gestanden, heißt es. Gelagert seien dort unter anderem Fenster, Türen und andere Bauteile. Die Rauchsäule über der nördlichen Innenstadt ist entsprechend hoch – es riecht weitläufig nach Rauch. Auch die Warn-App NINA schickte eine Gefahrenmeldung.

Da der Wind den Rauch Richtung Süden trage, sei auch die Deutsche Bahn informiert, erklärt Feuerwehrsprecher Kleinhans. Der Rauch ziehe auch über die Gleise, die von Westen zum Hauptbahnhof führen.

Nachbargebäude der brennenden Lagerhalle seien aktuell nicht gefährdet, so Kleinhans. Die Feuerwehr kontrolliere den Bereich mit einer Drohne. Verletzte gebe es keine. Die Brandursache sei noch völlig unklar.

