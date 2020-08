Festnahme nach Schüssen mit Schreckschusspistole in Dortmund

Dortmund. 44-Jähriger soll mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Als die Polizei kommt wird er renitent und schlägt einen der Beamten.

Schüsse im Dortmund-Schüren haben am Mittwoch gleich zweimal die Nachbarschaft in Aufruhr versetzt und die Polizei auf den Plan gerufen. An der Bruchsteinstraße soll ein 44-Jähriger mehrere Male eine Schreckschusspistole abgefeuert haben. Zudem zeigte er sich wenig einsichtig und griff die Polizisten an. Das endete für ihn im Polizeigewahrsam und mit gleich mehreren Anzeigen.

Der erste Notruf ging bei der Dortmunder Polizei am späten Nachmittag ein. Im Garten eines Wohnhauses im Ortsteil Schüren fanden die Beamten schließlich mehrere Patronenhülsen und trafen auf den 44 Jahre alten Bewohner, der unmittelbar aggressiv und unkooperativ reagierte. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand und schlug einen der Polizisten, worauf diese ihn fesselten. Eine Waffe oder weitere Hinweise fanden die Einsatzkräfte zunächst nicht.

Zweiter Einsatz endet für Dortmunder im Polizeigewahrsam

Der zweite Einsatz folgte drei Stunden später am gleichen Ort. Erneut hatten Zeugen Schüsse gemeldet - und wieder fanden die Polizisten mehrere Patronenhülsen, diesmal im Bereich der Straße. Im weiteren Verlauf nahmen sie den 44-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Seine Familie übergab den Polizeibeamten zudem eine Schreckschusspistole, die sie sicherstellten.

Den Dortmunder erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft gab es nicht, weshalb der 44-Jährige später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. (red)