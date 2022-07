Festival "Juicy Beats": 10 Geheimtipps abseits der Headliner

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt das Juicy Beats zurück. Die Party steigt am 29. und 30. Juli im Dortmunder Westfalenpark.

Dortmund. Endlich wieder "Juicy Beats" im Westfalenpark Dortmund – zwei Tage volles Programm auf zig Bühnen und Floors! Die 10 Artists muss man sehen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kommt das "Juicy Beats" zurück: Am 29. und 30. Juli steigt das fruchtige Festival wieder im Westfalenpark Dortmund. Highlights im Line-Up sind unter anderem K.I.Z., Kontra K, Querbeat und Faber.

Aber welche Bands und Artists abseit der Headliner muss man sehen? Unsere Geheimtipps:

SHINSKY x DIMA: Die Jungs aus der niedersächsischen Provinz haben mit ihrer ersten Veröffentlichung „Subwoofer“ gleich einen absoluten Deutschrap-Klassiker hingelegt. Ihr Sound? Einzigartig, fett, jung, unaufgeregt, humorvoll – so haben sie es über Nacht (und ohne Deal) in die Singlecharts geschafft.

Electronic Stage – Samstag, 16.25-17.15 Uhr

Pongo: Die portugisisch-angolanische Sängerin belebt ihren smoothen Stil mit Sounds aus der ganzen Welt. Traditionelle angolanische Lieder, karibischer Zouk, brasilianische Beats – damit kreiert sie den Soundtrack zu ihrer musikerfüllten Jugend. Da kann man nur dahinschmelzen.

Electronic Stage – Freitag, 20.45-21.45 Uhr

Kunstfabrik: Heimischer Rap aus Dortmund gefällig? MC Yuto und DJ BeatSchmiede formen das Duo "Kunstfabrik". Nach dem gemeinsamen Album "Unter dem Radar" erschien nach zwei Solo-EPs 2020 Yutos erstes Album „Soweit so gut“. Boom Bap mit einer Schüppe Jazz und jeder Menge Liebe für die Sache.

Dortmund.Macht.Lauter – Samstag, 16.15-17.15 Uhr

Cashmiri: Dass Miriam Davoudvandi sich mit Rap auskennt, stellt die Musikjournalistin tagtäglich mit Worten unter Beweis. Und nachts? Da beweist sie, dass ihr Wissen auch feierbar ist: Cashmiri legt feinsten Ambient Twerk auf. Hin mit euch!

WDR Cosmo Floor, Sonntag 0-1.30 Uhr

Luzi: Mit 16 startet der schillernde Berliner ein wildes Partyleben. Das wird jetzt musikalisch abgefeiert, mit humorigen Texten und kreativem Syntie-Sound. Er verpackt seine tausend kleinen (wahren?) Geschichten aus dem Nachtleben in seine Songs – und wenn man ihm zuhört, ist man selbst wieder 16 und erlebt die erste Gartenparty des Lebens.

Electronic Stage – Samstag, 17.45-18.45 Uhr

Juliet Sikora: DJ und Remixerin Juliet Sikora lebt in Dortmund. Sie ist bekannt für ihre energiegeladene Produktionen – und nach zwei Jahrzehnten eine echte Größe in der Szene. Mit ihren groove-infundierten House-Sets ist sie schon in allen Ecken der Welt aufgetreten, darunter USA, Südafrika, Dubai.... Die Liste ist lang.

Kittball Floor – Samstag, 19-20.30 Uhr

Wallis Bird: Die trotzige Iris begeisters mit ihrer explosiven Mischung aus Irish Folk, Rock und Pop seit über einem Jahrzehnt das Publikum. Die unbändige Energie und ihr Elan auf der Bühne sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Ein verrücktes Huhn!

Konzerthaus-Stage – Samstag, 21-22 Uhr

Dennis Audiorebel: Noch ein Dortmunder Name und gern gesehener Gast beim Juicy Beats. Der DJ zelebriert Musikanarchismus zwischen Reggae und Hip Hop und hat schon viele Stationen hinter sich, vom Oma Doris übers FZW bis zum Summer Jam. Cocktailglas und Strohhut nicht vergessen!

Toykas – Freitag, 22-3 Uhr (mit DJ Nasair)

Black Sea Dahu: Alles fing am mit Janine Cathreins Gedichten an: Die Schweizerin schrieb und schrieb und schrieb. Dann stellte sie dazu eine Band auf die Beine, zu der auch ihre Geschwister gehören. In Kombination ergibt das wunderbare, mehrstimmige Gesänge mit Cathreins dunkler, warmer Stimme, untermalt von Cello, Gitarre, Bass, Keys und Schlagwerk. Berühren, kraftvoll, authentisch.

Konzerthaus-Stage – Samstag, 19.30-20.30 Uhr

Lobby Boy: Man könnte es "Neo-Blues-Rock mit deutschen Texten“ nennen. Bisschen dreckig, bisschen gefällig – eine tanzfreudige Mischung aus Beatles und Queens of the Stone Age.

Dortmund Macht Lauter, Freitag 21.15-22 Uhr

Catu Diosis: Catu Diosis ist eine freigeistige, energische afrikanische Diva. Ihre Musik ist tanzbar und tief – immer eine afrozentrische Mischung aus globaler Musik, die einen in einer Sekunde von Luanda nach Sao Paulo, von Kampala nach Bamako führt, mit Stopps von Santa Lucia bis Abidjan, Durban und Nairobi.

WDR Cosmo Floor, Samstag, 22-0 Uhr

