"Festi Ramazan 2023" startet in Dortmund mit Veränderungen

Das Festi Ramazan 2022 in Dortmund: Auch hier standen schon viele Zelte am Remydamm – aber 2023 ist das komplette Fest "eingezeltet".

Dortmund. Das "Festi Ramazan" hat in Dortmund eine leidvolle Geschichte hinter sich. Bald geht's wieder los – und 2023 ändert sich so einiges.

Am Wochenende startet das gut zweiwöchige Festi Ramazan an den Westfalenhallen in Dortmund – und Vieles ist neu: Das nach eigenen Angaben "größte Ramadan-Event Europas" kommt 2023 mit einigen Änderungen zum Remydamm. Ableger des muslimischen Fastenbrechen-Festes gibt es auch in Freiburg und Den Bosch in den Niederlanden.

Festi Ramazan 2023 in Dortmund (12. Ausgabe)

Ort: Remydamm, Westfalenhallen-Parkplatz E1/2

Remydamm, Westfalenhallen-Parkplatz E1/2 Termin: 31. März bis 16. April

31. März bis 16. April geschlossen: 7./8. April (Karfreitag/Karsamstag, daher stille Feiertage mit Veranstaltungsverbot)

7./8. April (Karfreitag/Karsamstag, daher stille Feiertage mit Veranstaltungsverbot) Öffnungszeiten: 16 bis 24 Uhr

16 bis 24 Uhr 120 Stände mit Speisen, Getränken, Kunsthandwerk etc, Kinderbereich, Shishabar, täglich wechselndes Bühnen-Programm

Die größte Veränderung: 2023 findet das Ramadan-Fest zum ersten mal komplett drinnen statt – in drei riesigen Zelten auf dem großen Parkplatz am TSC Eintracht, auf dem sonst auch der Zirkus FlicFlac gastiert. Zelte gab es in den Vorjahren zwar auch, aber dieses Jahr werden auch die Gastro-Stände nach innen verlegt, wie ein Animationsvideo auf Youtube zeigt. Die Zeltfläche kommt auf stolze 10.000qm. Auch die Veranstaltungsbühne und die riesige Shisha-Bar finden in den Zelten Platz. Der Außensitzbereich dagegen ist recht klein und von drei Seiten von Zelten umschlossen.

2022 waren die Veranstaltenden unzufrieden mit dem Verlauf des Festes. In den drei Wochen kamen nur 75.000 Menschen – vor der Coronapause waren es weit über 200.000. Auch die Öffnungszeiten waren Gästen und Team ein Dorn im Auge: Nach Beschwerden über massiven Lärm durften die Stände nur bis Mitternacht geöffnet sein. Dazu kam der höhere Eintrittspreis von 5 Euro. Der gilt auch 2023 wieder.

Festi Ramazan in Dortmund: Wechselvolle Geschichte seit 2012

Das Festi Ramazan findet seit 2012 in Dortmund statt. Und die Veranstaltung hat schon viel durchgemacht: Anfangs fand das Fest auf dem Eberplatz in der Nordstadt statt und lief volle vier Wochen lang, musste dann aber umziehen.

Damit begannen die Probleme: Das Fest wurde auch an der Westfalenhalle von einem Parkplatz zum anderen geschoben. 2018 war es auf dem Parkplatz Remydamm geplant – dort war es 2013 schon einmal. Aber Dutzende Anwohnende legten ihr Veto ein, weil sie den gleichen Lärm befürchteten wie fünf Jahre zuvor. Das Fest wurde drei Wochen vor dem Start abgesagt. Eine finanzielle Katastrophe. Am Ende konnte das Festi Ramazan nur mit Müh und Not (und vielen Auflagen) stattfinden, in einer abgespeckten Version auf dem Parkplatz A8 im Rabenloh zwischen Stadion und Fliednerheim.

Festi Ramazan 2019: Genehmigt, aber trotzdem Ärger

2019 wurde das das Festi Ramadan auf dem Parkplatz Remydamm zwar knapp genehmigt. Aber es gab anderen Ärger: Vandalismus und Hakenkreuz-Schmiereien, dazu weitere Beschwerden von Anwohnenden, die sich von der Lautstärke des dreiwöchigen Festes gestört fühlten. Dann kam die Corona-Zwangspause.

Für 2023 hoffen die Veranstaltenden des Festi Ramazan in Dortmund auf weniger Ärger – aber deutlich mehr Gäste.

