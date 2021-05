Familie gerät auf Dortmunder Phönixsee in "Seenot"

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr hat am Samstag eine Familie mit zwei kleinen Kinder vom Phönixsee gerettet. Ihr Boot hatte sich verfangen.

So hatten sich die Kinder und ihr Vater ihren Ausflug auf den Phönixsee in Dortmund-Hörde sicher nicht vorgestellt: Am Samstagabend waren sie gegen 19 Uhr bei schönstem Sonnenwetter gestartet – aber mitten auf dem See verfing sich das Tretboot in einer Begrenzungsboje.

Der Antrieb des Bootes blieb am Seil der Boje hängen – der Vater kam mit seinen beiden Kleinkinder nicht mehr von der Stelle.

Feuerwehr und Tretboot-Verleiher eilten zur Rettung

Am Ufer blieb ihre missliche Lage nicht unbemerkt: Besorgte Spaziergehende alarmierten die Feuerwehr, die mit einem "Rettungsboot" zur Familie fuhr.

Parallel zu dieser Rettungsaktion war auch der Betreiber des Tretbootverleihs mit einem Tretboot zur havarierten Familie aufgebrochen. Die Drei stiegen um und kamen heil an Land.

Die Feuerwehr versuchten danach vergeblich, das verhedderte Tretboot frei zu schleppen.

Feuerwehr: Kindern immer Rettungswesten anziehen

Die Feuerwehr nutzt die Gelgenheit, in ihrer Pressemitteilung darum zu bitten, Kindern beim Tretboot-Turn immer eine Schwimmweste anzuziehen. Sicher ist sicher!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund