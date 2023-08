Nach diesen 15 Verdächtigen fahndet die Dortmunder Polizei

Dortmund. 15 Täter-Fahndungen laufen gerade bei der Polizei Dortmund. Von Taschendiebstahl über schweren Raub bis zu einem Mord ist alles dabei.

Landesweit fahndet die Polizei aktuell nach 513 Personen (Stand 29. August 2023). Nicht nur mutmaßliche Kriminelle werden im NRW-Fahndungsportal gelistet, sondern auch Vermisste – aktuell sind es 14 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

In Dortmund sind gerade 15 Personenfahndungen offen. Vermisste sind nicht darunter. Dafür aber viele Fälle von Diebstahl und Raub. Auch ein Mord ist dabei. Im Vergleich zur Stadt Essen ist die Zahl eher niedrig: Dort stehen 67 Fahndungen auf der Liste. Diese 15 Menschen werden nach Straftaten in Dortmund gesucht:

9. April 2022 – Mord: Die aktuell längste Fahndung läuft seit anderthalb Jahren. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Am 9. April 2022 wurde ein Mann (27) in der Wohnung seiner Schwester brutal erstochen. Drei maskierte Täter sollen laut Polizei um 3 Uhr nachts in die Wohnung eingedrungen sein. Ein Täter stach mehrfach auf das Opfer ein. Nach der Tat an der Castroper Straße 90 in Dortmund-Oestrich wurde ein Mann aus Marl gefasst – laut Polizei ist er der neue Freund der Ehefrau des Ermordeten. Nach den beiden Mittätern wird gefahndet.

12. Juli 2022 – EC-Karten-Betrug: Eine 82-Jährige wurde vormittags an der Herrmannstraße in der Hörder Fußgängerzone Opfer eines Taschendiebstahls. Kurz darauf hob eine Frau mit der Girocard der Geschädigten an zwei Bankautomaten Geld ab – bei der Commerzbank und der Targobank. Beide Bankfilialen befinden sich in Hörde in der Nähe des Tatorts. Insgesamt war es laut Polizei ein mittlerer vierstelliger Betrag.

11. August 2022 – Betrug: Ein 73-Jähriger fiel auf einen Betrüger herein, der ihm laut Polizei die "typische Unfalllegende" erzählte und ihn so dazu brachte, Geld, Goldmünzen und Schmuck zusammenzutragen. Per Handy wurde er zum Übergabeort im Dortmunder Gerichtsviertel gelotst, um die Wertsachen als "Kaution" an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes zu übergeben. Der Senior wurde erst nach der Übergabe skeptisch und rief die Polizei.

13. September 2022 – Trickdiebstahl: Drei Männer klingelten an einer Wohnung in Asseln/Wickede und gaben sich als Polizeibeamte aus – in Zivil, aber mit Polizeiwesten, Waffen und Handschellen. Das geschädigte Ehepaar betreibt einen An- und Verkauf für Goldschmuck. Mit einem gefälschten Durchsuchungsbeschluss gaben die Täter vor, Schmuck beschlagnahmen zu müssen. Die Opfer wurden auf den Balkon gebeten. Die Männer erbeuteten Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. Zwei Verdächtige wurden von der Videoüberwachung in der Wohnung erfasst, bevor die Kamera entdeckt und ausgeschaltet wurde.

21. September 2022 – Diebstahl: Der unbekannte Verdächtige klaute in einem Supermarkt in 44143 Dortmund die Geldbörse eines Mannes aus dem Einkaufswagen. Anschließend verließ er den Supermarkt. Der Mann bemerkte den Diebstahl erst später. Der genaue Ort des Diebstahls und der Name des Supermarktes werden im Fahndungsaufruf der Polizei nicht genannt.

7. November 2022 – Diebstahl und Computerbetrug: Unbekannte generierten laut Polizei "die Zahlungsdaten der Geschädigten auf dem Täter-Smartphone". Die abgebildete Verdächtige kaufte dann mit der gestohlenen EC-Karte des Opfers bei Saturn in Dortmund ein. Dort wurde sie am Eingang von der Überwachungskamera aufgenommen. Das genaue technische Vorgehen des Datendiebstahls erläutert die Polizei nicht.

28. Januar 2023 – Diebstahl und EC-Karten-Betrug: Drei Jugendliche rissen einer Frau vor "Starbucks" am Alten Markt in der Dortmunder Innenstadt die Handtasche vom Arm und rannten weg. Die dabei gestohlene Debitkarte nutzten die jungen Männer später, um bei "Burger King" in Eving zu essen. Bei der Bestellung am Kassentresen wurden die Männer (offenbar ahnungslos) von der Überwachungskamera gefilmt.

7. Februar 2023 – schwerer Raub: Nach einem schweren Raub in einem Geschäft in der Dortmunder Innenstadt (44135, Innenstadt-Ost, Ostenhellweg, Brückstraßenviertel) wird nach nach zwei unbekannten Tatverdächtigen gesucht. Die Tat selbst wird im Fahndungsaufruf der Polizei nicht näher erläutert, aber es gibt mehrere Fotos und eine umfangreiche Beschreibung der beiden Verdächtigen.

28. Februar 2023 – Raub: Zwei Männer haben Ende Februar einen obdachlosen Mann am Platz von Amiens/Eingang Stadtbahn-Haltestelle Kampstraße in der Dortmunder Innenstadt ausgeraubt. Teile der zwischen Opfer und Tätern Auseinandersetzung wurden von unbeteiligten Zeugen gefilmt. Einen Verdächtigen hat die Polizei bereits ermittelt, der zweite Mann ist weiter unbekannt.

2. März 2023 – versuchter Raub: Der Unbekannte griff laut Polizei Anfang März eine Prostituierte unvermittelt an. Er bedrohte die Frau mit einem Klappmesser und raubte ihr das Handy. Herbeigeeilte Zeugen konnten dem Mann das Handy zwar schnell wieder abnehmen, aber er floh. Die Überwachungskamera des Bordells filmte den Verdächtigen wartend im Treppenhaus.

10. April 2023 – Taschendiebstahl: Während der Fahrt mit der U43 von der Kampstraße Richtung Wickede haben zwei junge Männer eine Frau bestohlen: Sie zogen ihr unbemerkt das Handy aus der Jackentasche. Beide bisher unbekannte Tatverdächtige wurden in der Stadtbahn bei der Tat und danach gefilmt. Wer kennt die mutmaßlichen Taschendiebe?

26. April 2023 – Raub: Während der Fahrt mit der U43 schlug einer von drei Verdächtigen einem Mann fest aufs linke Ohr – dann riss er ihm das Handy aus der Hand. Die beiden anderen Verdächtigen positionierten sich dabei an den Ausgängen der Bahn, schreibt die Polizei im Fahndungsaufruf. Als die Bahn an einer Haltestelle in Brackel hielt, flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.

19. Mai 2023 – schwerer Raub: Zwei Männer raubten gemeinsam eine Spielhalle am Königswall in der Dortmunder Innenstadt aus. Ein Verdächtiger bedrohte die Spielhallenaufsicht mit einem Messer und nahm Geldscheine aus der Kasse. Dann flüchteten beide Männer zusammen in unbekannte Richtung. Die Höhe der Beute veröffentlicht die Polizei nicht.

7. Juni 2023 – Raub und Körperverletzung: Über die Chat-App "Knuddels" hatte sich das Opfer vermeintlich mit einer Frau an der Strobelallee verabredet. Stattdessen erschienen zum Treffen vier junge Männer: Sie attackierten den ahnungslosen Mann und nahmen ihm Geldbörse und Handy ab. Der Beraubte rannte den flüchtenden Tätern hinterher – und bekam dafür einen massiven Schlag mit einem Hammer gegen den Kopf. Zwei Verdächtige wurden am Inhouse/Rosemeyerstraße von einer Überwachungskamera gefilmt.

12. Juli 2023 – schwerer Raub: Ein Unbekannter betrat mittags gegen 12 Uhr den Verkaufsraum der Shell-Tankstelle am Vahleweg in Dortmund-Aplerbeck. Der nicht maskierte Mann (Glatze, tätowierte Unterarme) forderte die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm Geld und Zigaretten zu geben.

Stand: 29. August 2023

