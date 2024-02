Der noch bis zum Sommer 2024 gültige Vertrag zwischen dem 30-Jährigen und dem Fußball-Bundesligisten wurde damals mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Offizielle Begründung des Vereins: Erwartungen nicht erfüllt. In vier Jahren kam er auf lediglich 56 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei nur ein einziges Tor. Und auch privat lief es bei Schulz offenbar alles anderen als rund.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Ende 2023 Anklage gegen den Ex-BVB-Profi erhoben, die laut „Ruhr Nachrichten“ jetzt zugelassen wurde. Vorgeworfen wird ihm gefährliche Körperverletzung in drei Fällen. Konkret gehe es um häusliche Gewalt.

Seine ehemalige Lebensgefährtin erstattete im Juni 2022 Anzeige gegen Schulz. Die Taten sollen sich im Januar, März und August 2020 in Berlin und Dortmund zugetragen haben. Am 28. Februar muss der Fußballer sich dafür vor dem Dortmunder Amtsgericht verantworten. Gegenüber den Behörden und seinem Verein hatte er die Vorwürfe bestritten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.