Straßenraub Essener will helfen – und wird bei Raub in Dortmund verletzt

Dortmund. Für ein "dringendes Telefonat" bat ein Unbekannter in Dortmund einen Mann um Hilfe. Zum Dank wurde der junge Essener aber nur beraubt.

Nach einem Raub am Montagnachmittag in der östlichen Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Täter. Der Unbekannte soll einen jungen Essener (20) an der Heimbau-Siedlung beraubt haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Laut eigener Aussage sei der Essener gegen 16 Uhr auf der Eisenacher Straße von einem Mann angesprochen worden. Der Unbekannte habe ihn nach einem Handy gefragt – weil er "dringend telefonieren" müsse.

Essener will Handy verleihen – Pfefferspray ins Gesicht

Als der hilfsbereite 20-Jährige sein teures Smartphone zückte, sprühte ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht, riss ihm das Handy aus der Hand und rannte in unbekannte Richtung davon. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

älter als 25 Jahre

1,75m groß

dick

schwarze Jeans

weißer Pulli mit schwarzer Schrift

Die Polizei sucht nun Hinweise auf den unbekannten Täter. Wer hat gegen 16 Uhr am Montag (17. Juli) Verdächtiges auf der Eisenacher Straße bemerkt? Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund: 0231/132-7441.

