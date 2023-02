Erst tuscheln, dann prügeln: Duo schlägt Dortmunder nieder

Dortmund. Ein junger Dortmunder ist in Nette von zwei Männern verprügelt worden. Er hatte schon vorher bemerkt, dass sie mit dem Finger auf ihn zeigten.

Nach einer Prügel-Attacke in Dortmund-Nette ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Täter sind allerdings noch unbekannt – es gibt nur eine vage Personenbeschreibung, schreibt die Polizei in eine Mitteilung.

Der Vorfall soll sich so zugetragen haben: Ein junger Dortmunder (22) wartete am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Bushaltestelle "Zum Hallenbad" an der Mengeder Straße. Dort seien ihm zwei Männer aufgefallen, die ein paar Meter weiter standen, tuschelten und mit dem Finger auf ihn zeigten, schreibt die Polizei weiter. Dann gingen sie in die Straußstraße davon.

Aber plötzlich tauchte das Duo wieder auf: Die jungen Männer griffen den 22-Jährigen an, schlugen und traten ihn – sogar dann noch, als er schon auf dem Boden lag. Dann flüchteten sie.

Prügel-Attacke in Dortmund-Nette – Täterbeschreibung:

25 bis 30 Jahre

etwa 175cm groß

dunkel gekleidet

schwarze Kapuzenpullover, die die Gesichter verdeckten

Die Polizei sucht Hinweise. Wer hat Täter oder Tat beobachtet? Hinweise an die Polizei: 0231/1327441

