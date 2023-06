Betrugsmasche Enkeltrick kostet 84-jährige Frau in Dortmund 100.000 Euro

Dortmund. Eine 84-jährige Seniorin aus Dortmund ist auf die Betrugsmasche „Enkeltrick“ hereingefallen. Als ihr erste Zweifel kamen, war es bereits zu spät.

Auf gutgläubige Senioren haben es Betrüger beim sogenannten Enkeltrick abgesehen. Opfer ist dieses Mal eine 84-Jährige aus Dortmund. Die Betrüger geben sich am Telefon als Enkel aus und berichten von einer Notlage, einem finanziellen Engpass oder auch einem schweren Unfall von Familienmitgliedern. Der vermeintliche Enkel fordert eine hohe Summe (zum Beispiel für eine Kaution), die ein Bote abholt, da er nicht selbst vorbeikommen könne.

Auch die Polizei Dortmund warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche, denn die Betroffenen verlieren meist hohe Summen. So auch im Fall der 84-jährigen Dortmunderin: Nach Angaben der Polizei erhielt diese am 31. Mai den Anruf einer weinenden Frau – angeblich ihre Tochter. Ein (ebenfalls angeblicher) Staatsanwalt übernahm das Gespräch und erzählte der Seniorin, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Ohne die sofortige Kaution in Höhe von 80.000 Euro käme diese ins Gefängnis.

Zweifel kommen zu spät

So unter Druck gesetzt, suchte die 84-jährige Schmuck und Goldmünzen zusammen. Vorher wurde sie außerdem zur Verschwiegenheit verpflichtet. Nachdem doch Zweifel aufkamen, rief die Dortmunderin ihre Tochter an – der Betrug fiel auf. Insgesamt erbeuteten die Betrüger Wertgegenstände in Höhe von rund 100.000 Euro.

So beschreibt die Seniorin den Abholer:

Männlich

35 bis 40 Jahre alt

Auffallend klein und schlank

Gebräunte Haut und dunkle Haare

Weißes T-Shirt und graue Hose

Zeugen, die an diesem Tag in der Straße Olpe, Innenstadt, eine Person gesehen haben, auf die diese Beschreibung passt, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0231/132-7441 zu melden.

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund