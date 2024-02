Elektroschocker nutzlos: 19-Jähriger rastet in Dortmund aus

In Dortmund-Schüren ist am Freitag ein junger Mann ausgerastet. Die Polizei hatte ihre Mühe mit ihm.

Dortmund Ein junger Mann aus Hennef ist in Dortmund komplett ausgerastet. Er randalierte im Auto seines Kumpels und warf dann Holzlatten auf die Polizei.

Ausraster in Dortmund-Schüren: Ein junger Mann (19) aus Hennef/Sieg ist am Freitagabend mehrfach ausgerastet – zuerst in einem Restaurant, dann im Auto seines Kumpels. Die Polizei habe Mühe gehabt, den betrunkenen und psychisch auffälligen Mann zu zähmen, erklärt die Behörde.

Nachdem der junge Mann kurz vorher schon in einem Dortmunder Restaurant randaliert und von der Polizei einen Platzverweis bekommen hatte, drehte er im Auto wieder durch. Während der Fahrt habe er unter anderem massiv mit den Fäusten gegen die Scheiben geschlagen, schreibt die Polizei weiter. Der Fahrer (20) stoppte auf dem Lidl-Parkplatz an der Markscheiderstraße und rief die Polizei. Im Wagen saßen noch zwei weitere Kumpels – alle vier waren aus Hennef.

Der aggressive Randalierer rannte Richtung Kindergarten davon. Die Polizei fand den jungen Mann auf dem Sportplatz des SV Schüren. Als er den Streifenwagens sah, ging er schreiend und drohend darauf zu und versuchte, die Fahrerin am Aussteigen zu hindern: Als die Beamtin schon mit einem Fuß auf der Straße stand, drückte er die Tür mit voller Wucht zu. Die Polizistin schaffte es trotzdem auszusteigen.

Polizei Dortmund setzt Taser ein – keinerlei Wirkung

Aber der Mann wollte sich einfach nicht beruhigen, heißt es weiter. Er sei schreiend umhergerannt – ein Gespräch sei unmöglich gewesen. Immer wieder näherte er sich den Einsatzkräften in „bedrohlicher Weise“, wie die Polizei schreibt. Selbst die Drohung, den Taser einzusetzen, störte den jungen Mann. Als die Beamtin den Elektroschocker einsetzte, zeigte er keinerlei Wirkung.

Der 19-Jährige rannte weiter Richtung Schürener Straße. Er kletterte über einen Container auf eine Mauer und warf mit Holzlatten auf die Polizei. Von der Mauer flüchtete er in den angrenzenden Garten und beschädigte dabei einen Komposter. Weitere Einsatzkräfte konnten den Randalierer im Garten schnappen. Mit seinen Beleidigungen machte der Mann trotzdem weiter.

Randalierer wohl betrunken und psychisch auffällig

Ein Rettungswagen versorgte den laut Polizei „offensichtlich alkoholisierten und psychisch auffälligen Mann“. Ein Alkoholtest scheiterte an seinem Zustand. Nach erster medizinischer Versorgung kam der 19-Jährige ins Polizeigewahrsam und blieb bis zum nächsten Morgen.

Die Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt. Den aggressiven jungen Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

